Hanno Pevkurist Euroopa Võrkpalliliidu presidenti ei saanud

72-aastasele Boricicile pakkus presidendivalimistel konkurentsi Eesti Võrkpalli Liidu president ja Riigikogu liige Hanno Pevkur, kes teenis 19 CEV-i liikme poolehoiu. Alates 2015. aastast presidendi ametit pidavat Aleksandar Boricicit toetas 36 valijat.

"Valimistel peab alati keegi võitma ja keegi kaotama ja seekord, tuleb tunnistada, ei olnud hommik õhtust targem. Eile õhtul olid lootused veel päris suured, aga hommikul selgus, et väga paljud neist, kes eile õhtul lubasid toetust, olid tänaseks ümber mõelnud ja eks see nii ole iga valimise puhul. Valimised otsustatakse sel hetkel, kui tulemused on lukku löödud," kommenteeris Pevkur tulemusi ERR-ile.

"Tõsi ta on, et see ametikoht, kuhu ma kandideerisin, oleks tähendanud sada protsenti võrkpallile pühendumist ja muudest kohustustest kõrvale astumist. Hetkel läheb elu edasi nii, et tulen Viinist tagasi ja esmaspäeval on Riigikogu istung ja jätkan oma tööd Riigikogu liikmena, panustamaks Eesti elu arengusse. Järgmisel nädalal on ka Eesti Võrkpalli Liidu üldkoosolek, selleks, et valida juhtkond ja eks siis ole näha, kas Eesti võrkpalliklubid toetavad mind ka edasi presidendina või mismoodi edasi läheme."

Pevkur on hetkel CEV-i asepresident ja kuulub ka Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB-i) juhatusse.