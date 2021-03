Pevkur: Eestit esindavad sportlased peaksid eritingimustel vaktsineeritud saama

Kuigi möödunud aasta lõpust hakkas tiksuma Pevkuri kolmas ametiaeg võrkpalliliidu presidendina, on tema hinnangul huvitavamad ajad alles algamas. "Põnevaks alles läheb, sest EM on tulemas ja ka naised äkki kvalifitseeruvad teist korda järjest. On põnev aeg," sõnas Pevkur.

Ta ei ole nõus juttudega, et võrkpalli sära on tuhmuma hakanud. "Olude sunnil pole me saanud Eesti rahva ees särada, aga sügis annab uuesti võimaluse pilti tulla. Jah, eelmine hooaeg oli viimase kümne aasta kehvemaid – ettevalmistustsükkel oli suure vaimse pinge all ja nendest möödapanekutest välja ei saadudki," ütles ta. Pevkur nentis, et kehvast hooajast on tehtud omad järeldused ja peatreeneri vahetuse oleks pidanud tegema isegi varem.

Peatreeneri vahetusest rääkides ütles alaliidu president, et uus tuleb paremasse olukorda ja Cretut peab tehtud töö eest kindlasti tunnustama. "Meil oli valikute küsimus, kas võtta treener, kes on 24/7 Eestis, aga sellised valikud olid finantsilises mõttes rohkem kui poole kallimad. Tahtsime treenerit, kes oleks igapäevaselt tippklubi juures tööl, sest ta peab hoidma kätt soojas. Kontakt võib olla kaugem, aga ei saa öelda, et see puuduks," ütles Pevkur.

Möödunud aasta oktoobris Euroopa Võrkpalliliidu presidendi kohale kandideerinud, kuid serblasele Aleksandar Boricicile kaotanud riigikogulase sõnul sai ta enne kongressi signaale, et suur osa väikeriike kavatseb tema poolt hääletada. "Jäi mulje, et nad pole suure neliku lähenemisega nõus, aga kokkuvõttes otsustati valida turvaline tee," ütles Pevkur. Siiski kinnitab ta, et teiste riikide alaliitudega on suhted jätkuvalt head.

1.-9. septembril toimuva koduse EM-i valikturniiri eel arvab ta, et mõistlik oleks rahvuskoondist koroonaviiruse vastu vaktsineerida. "See on rahvusvahelises spordis osalevate sportlaste küsimus. Tõenäoliselt ei lasta olümpiamängudele kedagi ilma vaktsineerimistunnistust ette näitamata ja oletame, et valitsus võtab vastu otsuse, kus meile saabuvas sportlased ei saa ilma vaktsineerimiseta sisse. Kuu-poolteist on aega tegeleda riskigruppidega ja siis peab vastu võtma valikud," ütles ta.

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri piletid tulevad Pevkuri sõnul suurimatele fännidele müügile juba aprilli alguses. Sama kuu keskel luuakse võimalus kõigil pileteid soetada ning teine laine pääsmete saamiseks on Euroopa Liiga ajal. "Kui koroonaviiruse tõttu publikut saali lasta ei saa, siis maksame piletiraha tagasi. Aga olen optimist ja loodan väga, et Saku Suurhall müüakse täis ja meil oleks võimalik rahvast saali lasta".