AlphaTauri tiimiboss ja sarja kodulehekülg vaagisid Jüri Vipsi F1 šansse

Red Bulli noortesüsteemi kuuluvate sõitjate jaoks oleks esimene loogiline samm kuninglikus vormelisarjas AlphaTauri tiim, kus tänavu kihutavad prantslane Pierre Gasly ja venelane Daniil Kvjat.

Just Gasly jätkamist peetakse kõige loogilisemaks. Arvatavasti ta Red Bulli põhivõistkonda ei mahu ja nii peaks prantslane F1 kodulehekülje hinnangul 90-protsendilise tõenäosusega olema AlphaTauri piloot ka 2021. aastal.

Paremuselt järgmiseks hinnatakse jaapanlase Yuki Tsunoda šansse. 20-aastane sõidumees kihutab tänavu F2 sarjas, kus ta on saanud juba kaks võitu ja hoiab hetkel üldarvestuses kolmandat kohta. Tema võimalusi hinnatakse lausa 70-protsendilisteks.

Neile järgneb vaid 30 protsendiga Kvjat, kelle hooaeg F1 sarjas pole kulgenud päris loodetult. Kui Gasly on kogunud 53 punkti, sealjuures üllatusvõidu Monzas, siis Kvjati arvel on vaid 14 silma.

Neljas valik 20 protsendiga oleks hetkel Red Bullis sõitev Alex Albon. Tai piloot pole olnud nii edukas kui võistkonnakaaslane Max Verstappen ja asub MM-sarjas 64 punktiga seitsmendal positsioonil. See võib kaasa tuua ülemineku Red Bullist AlphaTaurisse (ja vastupidi võiks liikuda näiteks Gasly).

Lisaks mainis AlphaTauri bossi Franz Tosti veel paari noorteprogrammi sõitja nime. "Meil on ka mõned head sõitjat juunioride seas, näiteks Liam Lawson vormel-kolmes ja Jüri Vips, kel oli tänavu pisut ebaõnne, sest pidanuks sõitma Jaapanis, aga COVID-19 tõttu ei olnud see võimalik. F2 sarjas on ta näidanud mõningaid häid esitusi. Nad on head sõitjad."

F1 kodulehekülje sõnul vaadatakse Lawsoni ja Vipsi võimalusi siiski pikemas perspektiivis ja šanss, et emb-kumb palgatakse järgmiseks hooajaks AlphaTauri võistkonda, ei olevat suurem kui viis protsenti.