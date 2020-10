Laak: tunnen, et tänavu on mul suurem võimalus mänguaega kasvatada

Augusti lõpus peetud Itaalia superkarika kaheksandikfinaalis kerkis Laak kohe Chieri 3:0 võidumängus Bergamo üle 22 punktiga üleplatsimängijaks. Pühapäeval kaotas Chieri Itaalia kõrgliiga hooaja teises mängus Novarale. Episoodiliselt väljakule pääsenud Laak tõi viis punkti.

"Võrreldes eelmise hooajaga, siis olen selles süteemis rohkem kohanenud ja ma tean, mida minult oodatakse. Ma olen kindlasti sammu edasi läinud," rääkis Laak intervjuus Vikerraadiole. "Olukord on mõnes mõttes samasugune. Teine diagonaalründaja on siin samamoodi olemas ja temaga me koos selle mänguaja eest võitleme nii öelda, aga see konkurents on alati hea ja viib edasi, kui on kaks ühesugust mängijat, kes võivad mänguaja eest võidelda. Ma tunnen, et see hooaeg on mul suurem võimalus mänguaega kasvatada ja eesmärk on hooaja lõpuks valmis olla põhimängijana."

"Kui ma mõtlen koondise suvele, siis see oli väga hea võimalus, et saada kindlust tagasi, mis eelmisel hooajal jäi saamata. Koroona koroonaks, aga ka vigastuse tõttu jäi hooaeg natuke poolikuks," jätkas Laak. "Saime teha häid trenne ja mängida sõprusmänge, mis andis kindluse tagasi ja nüüd hooaja alguses olen ka saanud mänguaega. See hooaeg võikski olla selline, et üritan ära kasutada iga hetke, mis ma väljakul saan ja saada päris mängimise kindlust rohkem tagasi, et teha samm edasi päris mängusituatsioonis. See on natuke teine asi ja seda kindlust tahan natuke juurde saada."

Laagi võistkond Chieri on Itaalia kõrgliiga hooaega alustanud võidu ja kaotusega. Eelmine hooaeg jäi koroonapandeemia tõttu pooleli, enne ootamatut lõppu oli Chieri liigatabeli keskel seitsmendal kohal. Laagi sõnul koroonakriis Itaalia liiga tasemele halvasti mõjunud ei ole ja tema võistkond on igati konkurentsivõimeline.

"Võistkonnas on pooled, kes jäid ja pooled on uued. Midagi täiesti uut ei ole, treenerid on kõik samad ja süsteem on sama," ütles Laak. "Eelmine hooaeg jäi nagu ta jäi, aga läheme selle hooajaga lihtsalt edasi. Saime ka superkarikat mängida, mis oli uue süsteemiga ja meil läks enam-vähem. Kui me eelmisel hooajal lõpetasime põhiturniiril seitsmendal kohal, siis see hooaeg on see samuti täiesti mõeldav koht ja võib-olla suudame seda isegi parandada. Komplekteeritus on meil päris hea ja võrreldes teiste naiskondadega oleme suhteliselt optimistlikud. Tööd tuleb kõvasti teha ja graafik on ka tihe. Juba veebruari lõpuks tahetakse olla põhiturniiriga lõpetatud. Rahvusvaheline kalender tuleb ka peale seda üpris tihe. Saab olema huvitav, kuidas kõik vastu peavad ja kuidas uue kalendriga kohanetakse."

"Itaalia liiga on aastatega nii palju mainet kasvatanud, et mängijad tahavad siia tulla ja klubid otsivad häid mängijaid, et seda taset hoida," jätkas Laak. "Kui algul oli ameeriklaste siia toomisega probleeme, siis nüüd on võistkond hästi komplekteeritud ja võrreldes eelmise aastaga ei ole väga palju muutunud."

Chieri asub Põhja-Itaalias Torino külje all ehk piirkonnas, mida kevadine koroonaviiruse esimene laine väga tugevalt tabas. Kertu Laagi sõnul elatakse praegu Chieris tavalist igapäevaelu, aga mõistagi peab arvestama mõningate piirangutega.

"Tuleb kanda maske ja mõõdetakse kehatemperatuuri erinevates kohtades. Võrkpallivõistkonnana meid testitakse ka päris palju. Itaalias uut lock-down'i ei pooldata, tahetakse eluga edasi minna ja öeldakse, et majandus ei peaks uut päris kinnipanekut vastu," rääkis Laak. "Eks see on nüüd rohkem kontrolli all ka ja suremus on väga palju vähenenud ning haiglad ei ole enam nii ülekoormatud. Igapäevaelus on inimesed aktsepteerinud seda uut reaalsust."