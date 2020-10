Kahe aasta eest EM-il pronksi võitnud Eesti piljardikoondist Türki tiitlivõistlusele novembris ei saadeta, sest korraldajad on koroonaviiruse tõttu teinud palju piiranguid ja reegleid, mis pole alaliidule taskukohased ja sportlastele sobivad.

"Niimoodi ta lõpuks välja kujunes, et Türki me Eesti koondist ei saada," ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik intervjuus ERR-ile. "Tuleb võtta vastu ka selliseid otsuseid, kuigi kõik sportlased omal alal soovivad Eestit esindada. Tundus hästi-hästi keeruline ja arutu saata koondis sinna, kui igal pool on kaamerad, mis mõõdavad temperatuuri ning väikse temperatuuri korral peab ootama testi ja positiivse testi korral ei tohi kaks nädalat hotellist lahkuda. See ei ole seda väärt, et saata sportlasi sinna Eestit esindama."

Samasuguse otsuse - mitte osaleda EM-il on praeguseks teinud ka mõned teised riigid. Rahvusvaheline alaliit kogub hetkel hinnanguid ja turniir võib ka üldse ära jääda.

"Ma tean, et lisaks meile ei saada Rootsi sinna sportlasi ja neid riike on veel, kes ei saada ning minu hinnangul 10-12 riigi osalusel ei ole võistlused Euroopa meistrivõistlused," jätkas Kuusik. "Ma arvan, et suure tõenäosusega nad jäävad ära."

Koondisse pääsemiseks on Eesti piljardimängijad talvest alates osalenud kodustel etappidel ja laupäeval toimub viimane osavõistlus ning peale seda kinnitatakse viis koondislast, kes saavad tehtud pingutuste eest ka rahalise kompensatsiooni.