Clippersist lahkunud Rivers ei pidanud uut kosilast kaua ootama

NBA põhihooajal 49 võitu teeninud Clippers oli üheks peamiseks tiitlisoosikuks, kuid läänekonverentsi poolfinaalseerias kaotati 1:3 kaotusseisust Denver Nuggetsile, sealjuures lasti käest 16-, 19- ja 12-punktilised eduseisud. 2013. aastal Clippersi peatreeneriks saanud Rivers pani seejärel esmaspäeval ameti maha.

Koheselt võttis Boston Celticsi 2008. aastal NBA meistriks tüürinud juhendajaga ühendust Philadelphia 76ersi peadirektor Elton Brand, Rivers istus ESPN-i sõnul Philadelphiasse viinud lennukile ja kolmapäeval istuti koos võistkonna omanikega lepingu arutamiseks maha.

ESPN-i sõnul lööb Rivers Philadelphiaga käed viieks aastaks, seal hakkab ta juhendama idakonverentsi avaringis Boston Celticsile kaotanud tiimi, kelle ridadesse kuuluvad näiteks Ben Simmons ja Joel Embiid, neist viimane saatis uuele peatreenerile juba sotsiaalmeedias tervituse.

Welcome to the city of Brotherly Love Coach @DocRivers !!!! Excited for the future and what we're building here #PhillyForever