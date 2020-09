Clippersi ja nimeka peatreeneri teed läksid lahku

58-aastase Riversi juhtimisel jõudis Clippers play-off'i ringi kuuel korral, kuid teisest ringist kaugemale ei jõutud kordagi.

"Doc on olnud Clipperi jaoks suurepärane treener, uskumatu eestvedaja ja tugevus segastel aegadel," avaldas Clippersi omanik Steve Ballmer. "Ta võitis palju mänge ja pani sellele klubile aluse."

Tänavu langes Clippers konkurentsist play-off'i teises ringis. Esmalt mindi Denver Nuggetsi vastu 3:1 juhtima, kuid seejärel pälviti kolm kaotust järjest. Kuuendas mängis juhiti vastaseid vahepeal 19 punktiga, kuid lõpuvileks mängiti suureskooriline edu maha.

Rivers on ainus peatreener NBA ajaloos, kelle võistkonnad on play-off'i ringis mänginud 3:1 edu maha kolmel korral. Lisaks Clippersile, kes sai tänavusega sarnase stsenaariumiga kaotuse 2015. aastal Houston Rocketsi vastu, langes Riversi juhitud Orlando Magic konkurentsist 2003. aastal Detroit Pistonsi vastu.