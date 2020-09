Leok ja Nermann tegid Itaalia MM-etapil hooaja parima võistluse

MXGP kvalifikatsioonis 19. ringiaja välja sõitnud Leok tegi avasõidus hea stardi, kuid grupi keskel kaotas ta rüseluses aega ning langes viimasele kohale. Sõidu esimese poole tegi Leok väga hea ning ta tõusis 17. kohale. Viimastel ringidel läks Leokil küll raskeks, kuid ta suutis oma kohta kaitsta ning finišisse jõudiski Leok 17. positsioonil. Järjekordse stardivõidu noppis Jorge Prado (Hispaania, KTM), teda asusid jälitama Antonio Cairoli (Itaalia, KTM), Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha) ja Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki). Cairoli ei suutnud esimestel ringidel kohe head hoogu üles saada ja Seewer ning Febvre sõitsid tast mööda. Kuigi esinelik püsis pidevalt tihedalt koos, siis rohkem möödasõite seal ei tehtud. Prado võitis sõidu Seeweri ja Febvre ees.

Teises sõidus pääses Leok stardi järel 20. kohale. Sealt tõusis ta kiiresti mõne ringiga 15. kohale. Sõidu keskel oli Leok tükk aega ka 14. kohal, kuid finišisse jõudis Leok ikka 15.. Sellega kordas ta oma selle hooaja parimat sõidu tulemust. Sõitu suutis stardist alates kuni finišini juhtida Romain Febvre. Teisel kohal oli enamuse sõidust Gajser, kuid üks sõiduviga kukutas ta lõpuks kolmandaks. Teise koha teenis oma hooaja parima sõiduga Gautier Paulin (Prantsusmaa, Yamaha).

Etapi kokkuvõttes teenis Leok kümne punktiga 16. koha. Esikoha sai 45 punktiga Febvre, teine oli 40 punktiga Prado ja kolmas 36 punktiga Gajser. Sarja kokkuvõttes tõusis Leok 29 punktiga 25. kohale. Võitlus esikohale on endiselt ülipõnev, liider on 352 punktiga Gajser, teisel kohal on 347 punktiga kolmapäeval neljas olnud Cairoli ja kolmas 334 punktiga Seewer.

MX2 klassi hommikuses ajasõidus 28. aega näidanud Johannes Nermann tegi esimese sõidus väga hea stardi ja ta pääses kohe punktikohale top20 sisse. Seal suutis ta vapralt vastu pidada enamuse sõidust. Kahjuks mõned minutid enne sõiduaja täis saamist oli Nermannil energia otsas ja ta hakkas kohta ära andma ning lõpuks jõudis ta finišisse 25. kohal. Stardi järel võttis liidrikoha enda kätte rootslane Isak Gifting (GasGas), kuid esimese ringi lõpus ta kukkus ja liidriks tõusis Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Geerts aga suurepärast võimalust Tom Vialle'iga (Prantsusmaa, KTM) punktivahet vähendada ära ei kasutanud, sest ta tegi lihtsa sõiduvea ning kukkus kurvis ja kaotas mitmeid kohti. Hiljem kukkus Geerts veel ning lõpuks tuli tal leppida alles 8. kohaga. Sõidu teises pooles üha paremasse hoogu läinud Thomas Kejr Olsen (Taani, Husqvarna) suutis esmalt Viallest mööduda ning seejärel ka sõidu liidrist Maxime Renauxist (Prantsusmaa, Yamaha). Kjer Olsen võittiski võidu, teine oli Renaux ja kolmas Vialle.

Teise sõidu stardis oli Nermann avakurvi jõudes küll viimaste seas, kuid kavalalt sõidetud esimest kurvid tõstsid ta koguni 12. kohale. Nermann võttis kiirete tempo kohe alguses omaks ning ta suutis esimese poole sõidust top15 seas püsida. Sõidu teises poole läks tal taas raskeks, kuid Nermann võitles lõpuni ja tasuks karjääri parim 16. koht. Stardivõidu teenis sarja liider Tom Vialle ja see oli halb uudis kõigile teistele. Vialle suutiski peagi teistega väikese vahe sisse sõita ja ta sai sõitu oma kontrolli all hoida. Kehvema stardi teinud Jago Geerts rühkis sõidu edenedes ühe ettepoole ja varsti tõusis ta prantslase seljataha teisele kohale. Geerts püüdis ka liidri kinni ning üritas temast mööduda, kuid mehed sõitsid kokku ja belglane kukkus ning langes viiendaks. Vialle teenis esikoha, teine oli Thomas Kjer Olsen ja kolmas Roan Van De Moosdijk (Holland, Kawasaki).

Etapi kokkuvõttes teenis Nermann viie punktiga 19. koha, sarja üldarvestuses on ta kaheksa punktiga 37. kohal. Etapivõidu teenis teist korda järjest 47 punktiga Kjer Olsen, teine oli 45 punktiga Vialle ja kolmas 36 punktiga Van De Moosdijk. Sarja kokkuvõttes on liider 431 punktiga Vialle, teisel kohal on 385 punktiga Geerts ja kolmandal kohal 329 punktiga Renaux.