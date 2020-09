Motokrossi maailmameistrivõistlustel sõideti juba neljas etapp järjest Itaalias. Seekord kihutati Põhja-Itaalias Lombardias asuvas Mantova linnas. MXGP klassis sai Tanel Leok 33 mehe konkurentsis avasõidus 17. ja teises sõidus 18. koha. Etapi kokkuvõttes oli Leok 19. kohal.

Karjääri esimese etapivõidu MXGP klassis teenis 26-aastane Yamahal kihutav šveitslane Jeremy Seewer, kes võitis Itaalia liival avasõidu ja oli teises sõidus kolmas. Honda tsikliga sõitev sloveenist tiitlikaitsja Tim Gajser võitis teise sõidu ja oli etapi kokkuvõttes neljas, kuid juhib maailmameistrivõistlusi. Nüüd kui seljataga on üheksa etappi on Gajser kogunud 316 punkti ja edestab viie punktiga Itaalia motoässa Antonio Cairolit. Üheksakordne maailmameister oli pühapäeval kahe sõidu kokkuvõttes kaheksas.

Päevakangelane, mullune MM-hõbe Seewer on üldarvestuses nüüd täpselt 300 punktiga kolmas ja tiitlikaitsjast vaid 16 punkti kaugusel. Punkte on kogunud 41 meest ja Tanel Leok on 19 punktiga 27. positsioonil. Ees on veel üheksa etappi ja järgminegi neist sõidetakse Itaalias, juba kolmapäeval ja samal rajal.