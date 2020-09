Jalgpalliliit: rahvuskoondise mängud toimuvad Eesti pinnal

Valitsus otsustas teisipäeval, et kolmandate riikide sportlased ei pea jääma Eestisse saabudes kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, piisab negatiivsest koroonatestist.

"See on meie jaoks ülioluline otsus nii emotsionaalselt kui praktilise poole pealt," rääkis EJL-i peasekretär Anne Rei intervjuus ERR-ile.

Jalgpalliliit saatis juba 21. juulil kultuuriministeeriumile kirja, kus palus erisust seoses sügisel lähenevate mängudega Euroopa kvalifikatsiooniturniiril.

"Selle otsuse saamine venis ja see nõudis meie poolt suhtlemist nii vastaste kui UEFA-ga, aga õnneks me oleme praegu sellel positsioonil, et me saame kõigile öelda, et mängud toimuvad ja mängud toimuvad Eesti pinnal."

Rei lisas, et jalgpalliliit omalt poolt järgib UEFA esitatud nõudeid, mille on paika pannud Euroopa tippspetsialistid. Ta märkis, et teisipäeval kohandas jalgpalliliit veelkord protokolli, mille alusel mänge Euroopa kvalifikatsiooniturniiril tuleb mängida nii klubide kui ka koondiste tasandil, mis hõlmab kõikide võistkondade reisimist, elamist hotelli eraldi tiibades või täiesti eraldi hotellides, testimist enne lahkumist koduriigist, testimist saabudes uuesti võõrustavasse riiki.

Lisaks tähendab see maskide kandmist, sotsiaalse distantsi hoidmist ja ka staadionite puhul mängude korraldamist ehk staadion on jagatud tsoonidesse, kus saab igas tsoonis viibida minimaalarv inimesi ja kõik need nimesed peavad olema testitud, selgitas Rei, kuidas vältida koroonaviiruse levikut.

"See on väga rangelt paika pandud regulatsioon, kuidas mänge korraldada, et vältida koroonaviiruse levikut. Seda on ka Euroopa tasandil oluline saavutada, et jalgpallist ei saaks alguse uued kolded. See on kõigi meie jaoks ülioluline. Me järgime kõiki neid nõudeid."

"Ma arvan, et kõik saavad aru, et emotsionaalselt on mängud Eestis üliolulised," jätkas Rei.

"Me esindame Eestit, me esindame eestlasi, me oleme rahvuskoondis. Kõik need 25 000 mängijat, kes treenivad üle Eesti, nende eesmärgiks on püüelda Eesti koondisesse ja esindada ükskord Eestit. Seda teha oma kodustaadionil on emotsionaalselt ülioluline."