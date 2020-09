Leicester kõmmutas Man City võrku viis väravat ja tõusis liidriks

Riyad Mahrez viis Manchester City neljandal minutil juhtima, aga ülejäänud kohtumine kuulus 2016. aasta meistrile. Jamie Vardy vormistas 37. ja 58. minuti penaltitest ning 54. minuti väravast kübaratriki, 77. minutil keerutas võõrustajate võrku kauni kauglöögi James Maddison ja kuigi Nathan Ake vähendas Man City kaotusseisu 84. minutil kaheväravaliseks, vormistas Youri Tielemans neli minutit hiljem järjekordsest 11 meetri karistuslöögist lõppskoori.

"Mängisime pool tundi suurepäraselt, lõime juba neljandal minutil värava. Aga siis hakkasime uskuma, et me ei mängi head jalgpalli," selgitas kaotust Man City peatreener Pep Guardiola. "Hakkasime mõtlema, et mängime halvasti. Ütlesime mängijatele poolajal, et nad mängivad hästi, et nad peaksid olema kannatlikud ja ülejäänud on meie kätes. Me ei ole piisavalt tugevad, et olla stabiilsed ja kannatlikud."

Kolmas kõrgete kohtade nimel võitlev meeskond, Tottenham Hotspur, läks Lucas Moura 25. minuti väravast Newcastle Unitedi vastu juhtima, kuid külalised viigistasid Callum Wilsoni seitsmenda lisaminuti penaltist.

Kolme vooru järel jätkavad täiseduga Leicester ja Everton, esmaspäeval on nende kõrvale võimalik tõusta omavahel kohtuvatel tiitlikaitsjal Liverpoolil või Arsenalil, kes on mõlemad võitnud kaks kohtumist.