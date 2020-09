Martin Loo näitas Valgehobusemäel võimu, Jõeäärele neljas üldvõit

Grand Prix distantsil olid poolel maal teistest eest saanud Martin Loo ja Gert Jõeäär. Omavahel jagati nii Põltsamaa mäefiniš (Jõeäär Loo ees) kui ka Arctic Sport vahefiniš (Loo Jõeääre ees), hooaja üldvõitja särgid mõlemas arvestuses läksid Jõeäärele. Sõidu lõpplahendus tuli siiski otsustada viimastel kilomeetritel Valgehobusmäe olümpiakrossi radadel ja sügiseks heasse hoogu saanud Loo pani seal oma tahtmise maksma.

"Poolel maal Gert korra kiirendas, ma ei saanud selja taha ka vaadata, aga mingi hetk hiljem sain aru, et tagant on plats puhas. Kahekesi tulimegi lõpuni välja, aga endal oli ikka kõva pinge peal, sest Jõeäärega lõppu teha pole kuigi lõbus. Minu õnneks on Valgehobusemäe lõppolümpiakrossi rada ja nii kui esimesel laskumisel vahe sisse sain, nii jäi Gert maha. Finišis tunnistas ausalt, et ta pole Tartu maratonilt saadud kergest palavikust veel vaba ja ratturite keeles korjas maast korraliku haamri üles," kommenteeris sarja neljandat korda võitnud Jõeäär.

Naiste arvestuses oli seis Janelle Uibokandi ja Mari-Liis Mõttuse vahel sama põnev. "Kusagil 15. kilomeetril öeldi mulle, et Mari jäi vist maha. Rada tundus täna väga raske ja ei tahtnud kohe kuidagi lõppeda, eks pinge oli peal. Sain aga esimesena kohale ja üldvõitki peaks olema kindlustatud," olid võidu võtnud Uibokandi muljed.

Võistkondlik võit hooajal kuulub Raplamaa Rattaklubi KoMo/Veloplus esindusele, naistest krooniti võitjaks Hawaii Expressi naiskond.