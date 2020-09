Suurepärane kolmas veerand pikendas Boston Celticsi hooaega

Bostoni resultatiivseim oli 31 punkti ja kümne lauapalliga ääremängija Jayson Tatum, 28 silma lisas tagamees Jaylen Brown. Miamile tõi 23 punkti mängujuht Goran Dragic.

Väljalangemise äärele sattunud Boston oli esimesel ja teisel veerandil vahepeal tosina punktiga taga, aga kolmandal perioodil koguti lausa 41 silma, neist tervelt 17 viskas Tatum.

"Me teadsime, et peame paremini mängima. Me võitlesime elu eest. Teisel poolajal läks tarvis kollektiivset pingutamist ja seda me ka tegime," ütles üleplatsimees Tatum.

"Meie idee oli tulla ja mängida, tulla ja võidelda," täiendas Bostoni peatreener Brad Stevens. "Anda endast parim. Arvan, et mängisime teisel poolajal üsna hästi. Arvestades meie praegust olukorda peame seda kordama veel ja veel."

Celtics üritab esimest korda pärast 1981. aastat tulla üks-kolm kaotusseisust välja. Toona alistati idakonverentsi finaalis raskest olukorrast Philadelphia 76ers ja hiljem tuldi meistriteks.

"Üks-kolm taga olla pole tore," lausus Tatum. "Peame võtma üks mäng korraga. Me ei ürita võita kolme mängu korraga. Peame leidma iseendi jaoks šansi."

Läänekonverentsi finaalseerias juhib Los Angeles Lakers mängudega kolm-üks Denver Nuggetsi vastu. Seeria viies kohtumine peetakse laupäeval.