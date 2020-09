Davis ja James viisid Lakersi finaalilävele

Nuggets oli küll mängu alguses paari punktiga ees, kuid viimast korda juhtisid nad 9:8 ja sealt edasi ei andnud Lakers enam kordagi edu käest.

Anthony Davis tõi võitjatele 34 punkti, LeBron James lisas 26 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis kaheksa resultatiivset söötu.

Denveri parimana viskas Jamal Murray 32 punkti ja andis kaheksa korvisöötu.

Lakers asus nelja võiduni mängitavat seeriat 3:1 juhtima ehk on võidu kaugusel finaalist, aga Nuggetsit see kindlasti ei heiduta – Denver on sel hooajal juba ennegi sellises seisus olnud. Nuggets on NBA ajaloo esimene meeskond, kes ühe hooaja play-off'is tulnud kahel korral 1:3 kaotusseisust välja – avaringis jäi Nuggets Utah Jazzi vastu mängudega 1:3 taha ja poolfinaalis asus Clippers mängudega 3:1 juhtima.

Nuggetsi ja Lakersi viies mäng peetakse Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul.