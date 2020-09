Venemaa president Vladimir Putin toetab espordi jõudmist koolidesse

Venemaa oli üks esimestest riikidest, kes 2016. aastal aktsepteeris esporti kui täieõiguslikku spordiala. Nüüd astuti järgmine samm ning esport soovitakse sarnaselt traditsioonilise spordiga lülitada osaks kooli õppekavades. Realnoe Vremja sõnul aitab espordi populariseerimine koolides muuta lastevanemate arusaama, et arvutimängud on nende võsukestele ainult halvad. Putin avaldas, et esporditurniirid on vaid sel juhul efektiivsed, kui neid suudetakse tõhusalt läbi viia.

Putin lisas, et koolide arvuteid uuendatakse, et nende tarkvaraga oleks võimalik läbi viia kvaliteetseid turniire ning konkurents oleks aus. Koroonaviirusest tuleneva olukorra taustal on esport kogumas populaarsust. Näiteks League of Legendsi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri tipphetkel jälgis mängu ligi miljon vaatajat. Ka ala eksperdid on öelnud, et koroonaviiruse pandeemia on suurendanud maailmaturul espordi väärtust.