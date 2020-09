Kolmapäeval algava spordinädala avab heategevuslik Teatejooks

Kolmapäeval, 23. septembril antakse 28 linnas ja asulas start 15. heategevuslikule Teatejooksule, mis on Eesti suurim koolinoorte spordiüritus ning ühtlasi algava üleeuroopalise spordinädala avaüritus Eestis.

Jooksud toimuvad staadionitel, parkides ja linnakeskustes. Kell 13 avab Pärnu Rannastaadionil Teatejooksu Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid koos Pärnu linnapea Romek Kosenkraniusega, kell 13.50 algab Teatejooks Tallinnas Kadrioru staadionil Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avasõnadega.

Toimumiskohtades üle Eesti avavad Teatejooksu mitmed sportlased ja kohaliku spordiliikumise eestvedajad ning toetajad. Näiteks Kuressaares võrkpallur Keith Puppart, Tartus kergejõustiklane Kaur Kivistik, Paides Paide linnameeskonna jalgpallurid, Räpinas Räpina Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm Kolm Punkti, Raplas endine kergejõustiklane Risto Ütsmüts, Tabasalus olümpiapronks Allar Levandi, Võrus abilinnapea Sixten Sild ja paljud teised. Sündmusest võtavad osa ka Euroopa Spordinädala patroonid Kristel Kruustük, Sandra Raju, Tiit Land, Ott Kiivikas, Kait Kall ja Inger.

Teatejooks on vabas õhus toimuv lasteüritus, mille eesmärk on innustada noori tundma rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning samal ajal pakkudes toetust nendele noortele, kes on liikumisvõime kaotanud.

Sündmusest võtavad osa 5.–9. klasside õpilased võistkondadena. Tiimis on kaheksa liiget, iga osaleja läbib 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, vaid oluline on osavõtt. Osavõtt on kõigile tasuta.

Teatejooksu heategevuslik aktsoon aktsioon kutsub inimesi üles annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusesse rajatava mängulise liikumisraja loomise toetuseks. Sellest tuleb Eesti esimene liikumisrada haiglas, kus viibivate laste liikumisvõimalused on piiratud.

Jooksud toimuvad 23. septembril üle Eesti (kellaajalises järjekorras):