Jürgen Henn: trennis ka ei näe tihtipeale nii palju väravavõimalusi

"Nägite ise, et kuni 70. minutini mängisime korralikult. Vastastel väga võimalusi ei olnud. Meil endal... me ei näe trennis ka tihtipeale nii palju väravavõimalusi, löögivõimalusi," lausus Flora peatreener Jürgen Henn pärast matši ERR-ile.

"Mängijad millegipärast... ei olnud kohati piisavalt enesekindlad ja otsustavad värava all. Kui lased vastase mängu tagasi, siis selline närvilisus võib tekkida. Kokkuvõttes hea meel, et edasi läksime."

Henn rõhutas, et väsimus lõpus polnud füüsiline. "Kui ka jõudsime üles, siis tegime natuke kiirustatud ja rumalaid lahendusi. Sealt tulid ka pallid kiiresti tagasi. Pidime jälle korraks oma poolel olema."

Flora teise värava lõi avapoolajal Michael Lilander, kelle madal kauglöök läks Reykjaviki väravavahi jaoks püüdmatult nurka.

"Tänane ilm on selline, et väljak on märg. Võtsin veel väikese pausi ja vaatasin, et kas saab äärele anda, aga pressingut kohe ei tulnud ja otsustasin pealsega mööda maad kohe lüüa. Õnnestus väga hästi," kommenteeris Lilander.

"Teine poolaeg tulime selliselt, et olime ja ei olnud kohati. Pressing oli väga üles-alla. Aga lõpptulemus on 2:1 ja me oleme järgmises ringis," jäi ta rahule.

"Teatud mängijad võib-olla lasevad saja protsendi pealt 90-95 peale. Kui terve meeskond lõpuks nii teeb, siis läheb raskeks."