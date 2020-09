Valitsev Eesti jalgpallimeister Tallinna FC Flora võitis võõrsil Euroopa Liiga kolmanda eelringi mängus Malta meistrit Florianat penaltiseeria järel tulemusega 4:2. Võit tähendab, et Flora jõudis esmakordselt Euroopa liiga play-off'i.

Kohtumise esimene poolaeg möödus Flora domineerimisel, kuid väravat siiski lüüa ei suudetud. Teisel poolajal oli pall rohkem Floriana käes ning neil tekkis ka mitmeid hetki, mis jäeti realiseerimata. Parim võimalus võrgu sahistamiseks tekkis aga hoopis Mark Anders Lepikul, kuid ka see jäi kasutamata. Lisaajal mängisid mõlemad meeskonnad pigem ettevaatlikult ning nii otsustati võitja penaltiseeria järel.

Flora poolt olid täpsed Michael Lilander, Vladislav Kreida, Märten Kuusk ja Frank Liivak. Penaltil eksis Markus Poom. See tähendab, et Flora on jõudnud esmakordselt play-off'i ringi, kus minnakse vastamisi Horvaatia tippklubi Zagrebi Dinamoga.

Enne kohtumist: Flora alustas tänavust eurohooaega Meistrite liiga esimesest eelringist, kus aga kaotati penaltiseeria järel Leedu meistrile FK Sduvale. Hooaeg jätkus seejärel Euroopa liigas, kus teises eelringis seljatati Islandi klubi KR Reykjavik tulemusega 2:1.

Malta meister Floriana FC kaotas Meistrite liiga avaringis Rumeenia klubile CFR Cluj kodus 0:2. Euroopa liiga teises eelringis alistas Malta meeskond võõrsil Põhja-Iirimaa klubi Linfieldi 1:0.

Flora pole Floriana mängu eel midagi tavapärasest teistmoodi teinud. "Nagu iga nädal. Analüüsime mängu, analüüsime vastast, teeme omad järeldused ja rõhume enda mängule," ütles Flora ründaja Rauno Sappinen ERR-ile.

Möödunudnädalane Reykjaviki mäng küll võideti, aga tõi esile ka mõned kitsaskohad, mida peatreener kindlasti parandada sooviks. "Parandada natuke meie palliga mängu, võib-olla võrreldes eelmise mänguga ja proovida süstida enesekindlust ja julgust meeskonda," lausus juhendaja Jürgen Henn.

Võidu korral läheks Flora, kes pole Euroopa liigas kunagi varem kolmandasse ringi jõudnud, play-off'is vastamisi Horvaatia tippklubi Zagrebi Dinamoga.