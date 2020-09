Mäng algas Flora jaoks hästi, sest seitsmendal minutil viis Rauno Sappinen kodumeeskonna juhtima ja pool tundi hiljem suurendas Michael Lilander Flora edu veelgi.

Pärast vaheaega sai Aegir Jonasson (KR) 58. minutil teise kollase kaardi ja eemaldati, aga arvulises vähemuses KR suutis ühe korra veel skoorida - 75. minutil oli täpne Kristjan Floki Finnbogason.

"Lõime mingid oma momendid ära, väga paljud jäid löömata," tõdes Sappinen ETV-le. "Mängupilt ei olnud hea, aga ma arvan, et täna see meid enam nii ei morjenda. Hambad ristis tegime ära selle, mille pidime."

"Peame oskama paremini mängu tappa. Kui oleme 2:0 eduseisus ja vastasel on üks vähem, siis ei tohiks olla varianti. Täna õnneks lõpuks ikkagi hoidsime."

Eelvaade:

Flora läks Meistrite liiga esimeses eelringis vastamisi Leedu meistri Marijampole Suduvaga ja kaotas neile 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias. 27 korral Islandi meistriks kroonitud Reykjavik kaotas samas ringis Šoti hiiule Glasgow Celticule 0:6.

"Paraku on nende liigaga seis selline, et InStatist [jalgpallistatistika andmebaas] ja internetist ei ole väga palju infot saanud," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn kolmapäevasel pressikonverentsil. "Kui pigem oleme läinud vastast võimalusel koha peale vaatama, siis ka seda võimalust pole meil selles olukorras olnud. Aga kindlasti usun, et mängijate jaoks oleme andnud piisavalt infot, ettekujutus nende mängust on olemas."

"Peame uskuma meie enda mängu, keskenduma rohkem oma mängule nii palliga kui ilma ja olema oma tegemistes enesekindlad," tõi Henn mängu eel välja võtmekohad. Flora õnneks on vigastuspausilt naasmas nii väravavaht Matvei Igonen kui äärekaitsja Michael Lilander, samuti on tagasi ründaja Mark Anders Lepik.

Vaata Flora mängueelset pressikonverentsi: