Jalgpalliliit palub mängupaiga kinnitamiseks UEFA-lt ajapikendust

Eesti Jalgpalli Liit taotles valitsuselt erandit, millega lubatakse ilma kahenädalase karantiinis viibimiseta Eestisse võistlema tulla ka sportlastel, kes ei kuulu ei Euroopa Liitu ega Schengeni tsooni. Euroopa jalgpalliliit (UEFA) andis Eestile aega 24. septembrini, et selline erand teha, kuid valitsus vastava otsuseni neljapäeval ei jõudnud. See tähendab, et Eesti jalgpalliliit on sunnitud UEFA-lt paluma ajapikendust.

Eesti jalgpallikoondis võõrustab plaani järgi oktoobris Põhja-Makedooniat ja Armeeniat, kuid hetkeseisuga ei saa need mängud Eestis toimuda.

"Otsuseni ei jõutud, aga otsuseni võidakse jõuda uuel nädalal. Meie ülesanne on nüüd proovida läbi rääkida UEFA-ga, et saada need mõned päevad veel pikendust selle otsuse edastamisel. See on nüüd meie põhiline ülesanne," ütles ERR-ile jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht. "Kuna otsust ei tehtud, õigemini selle asja arutamiseni ei jõutud, siis see jätab ikkagi veel otsad lahtiseks ja me proovime hoida seda võimalust järgmise nädalani õhus."

"Eks peame neile selgitama seda olukorda, et Eestis on koroonaviirusesse nakatumine viimasel ajal tõusnud ja kogu see pakett vajab valitsuse poolt põhjalikumat ülevaatust ja selles olukorras läheb aega," jätkas Uiboleht. "Kui tavapäraselt UEFA-l on kõik asjad väga varakult ette paika pandud, siis selles koroonakriisiolukorras on ka viimasel hetkel tehtud muudatusi ja sellepärast me loodame, et UEFA tuleb meile vastu ja me saame selle pikenduse, et saame lõpliku vastuse öelda järgmisel nädalal. Selle nimel me töötame."

Kui UEFA pikendust ei anna või valitsus õigeks ajaks otsust ei tee, tuleb Eesti koondisel mängida mujal – nagu naiste jalgpallikoondis pidas enda mängu Venemaaga hoopis Lätis. "See on olnud kogu aeg plaan B, et juhul kui me Eestis mängida ei saa, siis on alternatiiv mängida kusagil välisriigis, see tuleb siis konkreetselt paika panna ja kokku leppida," sõnas Uiboleht. "Eks meil on mingi valmisolek olemas, aga me ei rakenda seda enne, kui meil on selleks vajadus. Ja me loodame, et seda vajadust ei tekigi."

Valitsus peaks erandi andmist arutama teisipäeval.