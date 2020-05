Vene endine tööandja kaotaks tühjade tribüünidega mängides ligi 400 000 eurot

Kuigi eriolukord hakkab lõpule jõudma Euroopas ja mujal maailmas, siis piirangud korvpallisaalides mõjutavad tõenäoliselt tõsiselt ka tulevast hooaega ning annavad tunda korvpalliklubide rahakotis, kirjutab Korvpall24.ee.

Eesti koondise palluri Siim-Sander Vene endine tööandja Varese korvpalliklubi on Sportando portaali vahendusel toonud välja, et tulevast hooaega tuleb alustada tõenäoliselt 30% väiksema eelarvega. Kui läheb käiku stsenaarium, et 2021. aasta jaanuarini mängitakse tühjade tribüünide ees, siis Varese klubil jääks hinnanguliselt saamata 400 000 eurot piletitulu.

