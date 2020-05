Vormel-1 piloot pani end proovile ratturite võidusõidul

Koroonaviiruse pandeemia tõttu virtuaalmaailma kolinud Poola velotuurist võttis osa ligi 1000 sportlast. Lisaks Kubicale pani end veloergomeetril proovile neljakordne vasaraheite maailmameister Anita Wlodarczyk.

Kubica tunnistas Reutersile, et vahetas ajutiselt vormeli jalgratta vastu, sest nii on ta saanud end viimase kahe kuu jooksul paremini vormis hoida. "Siserattal sõites saab treenida nii vaimu, keskendumist, tähelepanu kui ka reflekse. See kõik aitab kaasa ka vormeli roolis olles," rääkis Kubica.

Wlodarczyk, kes pidi sel aastal Tokyo olümpiamängudel osalema, tunnistas, et koroonaviiruse pandeemiata ei oleks ta tõenäoliselt mitte kunagi rattavõistlusele sattunud. "Esimene võistlus oli nädal aega tagasi ja ma tundsin samasugust ärevust nagu enne vasaraheite võistlusi," ütles poolatar.