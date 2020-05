Ratsutamisehooaeg jätkub järgmisel nädalal, Horse Show võib ära jääda

Vahepealne eriolukord ratsutajatele liiga palju meelehärmi isegi ei valmistanud - hobused said õues ikkagi liigutada ja ratsanikud oma treeningud ära teha. Kuna õuehooaja tähtsamad võistlused peetakse ka niikuinii suvel vabas õhus, on ilmselt loota, et ka need saab ära pidada nagu tavaliselt ja kuna välismaale võistlema liiga palju ei pääse, on lootust, et kõik tipud kipuvad kodus võistlema.

"Praegu on selgelt tunda, et see nälg on sportlastel ikkagi väga suur. Kuna sportlase jaoks on ikkagi võistlus see, mis motiveerib, siis ma arvan, et kui meil nüüd võistlused lahti lähevad võib osavõtuarv päris suur olla," rääkis Ratsaliidu peasekretär Riina Pill intervjuus ERR-ile. "Korraldajatel on siis tegemist, et järgida neid ettekirjutatud reegleid, et need kõik oleks nii nagu peab. Ja me loodame, et me saame siiski varsti ka väljaspoole Eestit võistlema minna. See ootus meil on."

Keerulisem on olukord aga ratsaspordivõistluste lipulaeva, Horse Showga, mis peaks toimuma oktoobris.

"Keeruline on see, et paljud toetajad on lepingud pannud ootele. Enne juuni lõppu keegi midagi öelda ei taha," jätkas Pill. "Ühesõnaga, ma pean tunnistama, et on üsna keeruline öelda täna sada protsenti, mis meil sellest võistlusest saab. Me ju tegelikult väga palju sõltume pealtvaatajatest ja kui pealtvaatajaid ei ole, siis see on täiesti ebaõnnestunud võistlus. See on praegu, jah, selline keeruline situatisoon, aga ma arvan, et meil on mai lõpuks selge pilt ja me saame öelda, kas see võistlus toimub või ei toimu."

Esimesed väiksemad ratsavõistlused peetakse tõenäoliselt juba järgmise nädala lõpus.