Kiibus üllatas treener Levandit hea vormi säilitamisega: seda juhtub harva!

Iluuisutajad ootasid jääle pääsemist pikalt ja Euroopa meistrivõistluste seitsmes naine Eva-Lotta Kiibus on nüüd eriolukorra finišis saanud hüppenööriga hüppamiste ja kõikvõimalike ÜKE-harjutuste järel keskenduda taas erialastele treeningutele jääl.

"Täna saab kaks nädalat täis, kui oleme korralikult jääl saanud trenni teha," rääkis Kiibus intervjuus ERR-ile. Kuidas jäätunnetus juba on? "Noh nüüd juba võib öelda, et ei olnud see kadunud nii palju, kui kartsin ja kõik on kontrolli all."

Treener Anna Levandi on väga rahul, kuidas 17-aastane Kiibus kahe kuu jooksul vormiga tööd on teinud, sest näeb jääl väga kerge ja kiire välja. Suurte koormuste ja jäätreeningutega pole sugugi lihtne püsida sel alal vormis.

"Müts maha ja mille eest? 17-aastane neiu suutis kahe kuu jooksul säilitada oma kehavormi. Ütleme ausalt nii kaaluvormi, füüsilise vormi ja vaimse vormi. Üldiselt juhtub seda harva, et väga tubli, väga tubli," rääkis Kiibuse treener Anna Levandi.

Esimene nädal, kui taas halli pääseti, näitas Kiibus jääl Levandi sõnul sellist vormi justkui oleks homme kohe MM-ile minek. Seejärel vahetas ta uiske ja uute uiskude sissesõitmine on teadagi üsna keeruline protsess.

"Esimesed päevad ütled küll, et kus mu jalad on, aga nüüd, kui sai nädal aega täis uute uiskudega, siis enam väga vahet ei tunne, et mugav on," jätkas Kiibus.

Juuni keskel, kui Rahvusvaheline Uisuliit teatab, millistele Grand Prix'i etappidele Kiibus pääseb, pannakse paika kogu võistluskalender. Kindel on see, et uueks hooajaks, mis kulmineerub märtsis maailmameistrivõistlustega ja kus jagatakse iluuisutamises välja ka kõik 2022. aasta olümpiapiletid, vahetab Kiibus välja lühikava ehk tööd jagub suvekuudeks küllaga.

"Hetkel on plaanis vahetada lühikava, vabakava jätame samaks, sest lühikava on su pilet finaali ehk visiitkaart ja seda tuleks ikka vahetada," rääkis Kiibus.

Sarnaselt Kiibusele on eriolukorra lõpus saanud jääl harjutada ka Euroopa meistrivõistluste 16. mees Aleksander Selevko koos oma noorema venna Mihhailiga.

Noorte taliolümpiamängudel võistkonnavõistluses kulla teeninud 14-aastane Arlet Levandi on paari kuuga kasvus juurde visanud ja madistab nüüd kõvasti hüpetel tehnikaga, et koordinatsioon taas paika saada.

"Mitte ainult uisutamisega peab uuesti harjuma, vaid ka uue kehaga. Väga pikaks olen kasvanud," ütles Arlet Levandi.

Anna Levandi lisas: "Tema on sellises vanuses, kus noormehe keha kasvab iga hetk, kui antakse võimalus. Nii kui seda suurt koormust ei olnud, on ta visanud oma viis sentimeetrit ja koordinatsioon on täitsa sassis, aga pole midagi. Kõik läbivad need perioodid ja me tegeleme väga palju tehnikaga."

Tänase seisuga algavad rahvusvahelised juunioride Grand Prix'i etapid augusti lõpus ja ettevalmistusperioodiks on Arlet Levadi seadnud endale ühe kõva eesmärgi.

"Mul kõige suurem saavutus, mida ma tahan praegu saavutada, on neljakordne salchow. Ma tean, et see tundub natuke võimatu, aga on kuhu minna," lisas Arlet Levandi.

Hetke plaanide järgi toimub 12.-13 augustil Tallinnas parimatele juunioride katsevõistlus, mis selgitab, kes ja millistele juunioride Grand Prix'i etappidele pääsevad. Samal ajal peaks proovistardid tegema ka Eesti täiskasvanute koondise tipud.