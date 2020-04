Suvealad said vaheaasta, taliolümpiale pürgijad mitte

Kui meie suvealade olümpiasportlased saavad koroonakriisi ajal tervist hoida või võtta kergema vaheaasta, siis talialade tegijad on juba alustanud või kohe alustavad põhja ladumist, sest uue aasta märtsiks on mitmel alal selge, kas ja mitu kohta Eesti sportlased teenisid 2022. aasta taliolümpiale.

Kaugushüppe Eesti rekordinaine Kseniji Balta tõmbas ettevalmistusele pidurit, kui selgus, et Tokyo olümpia lükati aasta võrra edasi. Eelmisel nädalal, kui teatati, et kuni 1. detsembrini on peatatud kergejõustikus ka OM-normide täitmine, tuli treeningplaanid taaskord uuesti üle vaadata.

"See oli väga üllatav, et seda niimoodi tehti. Järjekordselt see on selline hetk, kus sa jälle pead midagi ümber mõtlema. Kui alguses harjud selle mõttega, et võistlused toimuvad sügisel, et sul on mingi eesmärk, et täita OM-norm, aga see ka võeti ära," rääkis Balta.

Nüüd ei ole Balta sõnul tal muud teha, kui mõelda, kuidas targalt ja motiveeritult läbida ülimalt pikk ettevalmistusperiood järgmiseks sisehooajaks, sest tänavust tuleb võtta kui ootamatut vaheaastat.

"Tuleb võtta siis järelikult vaheaastana, et sulle on antud üks aasta puhkust. Et siis koguda kõvasti-kõvasti jõudu ja jaksu järgmiseks aastaks, et siis hakata järgmine aasta ikkagi paugutama," ütles Balta.

Iluuisutamises jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda kohaga Eesti kõigi aegade parimat tulemust korranud Eva-Lotta Kiibus teeb aga vaatamata sellele, et jää on uisuhallides üles sulatatud ja uksed lukus, kõvasti erinevaid treeninguid. Nimelt seisab Anna Levandi õpilasel sügisel ees hooaeg, mis kulmineerub märtsis MM-iga, kus jagatakse välja 2022.aasta taliolümpiapiletid.

"Meil on Anna poolt korraldatud kolm korda nädalas online-tunnid, kuhu kuuluvad nii akrobaatika, ballett, tantsutund ja lisaks veel sellele teen ma iga päev ise üldfüüsilist, hüppan jääpealseid hüppeid maa peal, hüppenööriga hüppeid – mida iganes me ka ei tee – neid harjutusi on väga palju;" rääkis Kiibus.

Eesti olümpiakomitee saatis kultuuriministeeriumile täna ka palve, et taliolümpiakvalifikatsiooniks valmistuvad iluuisutajad saaks eriolukorra ajal Tallinnas erandkorras Škoda jäähallis harjutada.