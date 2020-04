Anna Levandi: ma ei saa aru, miks uisutajaid jääle ei lubata

Eesti iluuisutajad pole eriolukorra kehtestamisest alates jääle pääsenud ja teenekas iluuisutreener Anna Levandi muretseb, et see võib meile olümpiakohad maksma minna.

"Muretsen kõige rohkem just tippspordi pärast. Sportlane 15 aastat harjutab, et jõuda sellele tasemele," rääkis Levandi "Ringvaates". "Esmaspäeval kuulutati välja maailma reiting, kus on Eva-Lotta Kiibus selle hooaja põhjal 16. kohal ja kahe hooaja põhjal on ta 24. kohal. Samad tulemused nagu kunagi olid Elena Gleboval ehk siis ta (Kiibus – toim) saab täiskasvanute GP-etappidele."

Levandi õpilane Kiibus sai jaanuaris EM-il seitsmenda koha. Viimati sai ta jääl uisutada 13. märtsil, seejärel enam jääle ei lubatud. 14. märtsil oleksid Levandi ja Kiibus pidanud lendama Kanadasse MM-ile, aga 11. märtsil teatati, et maailmameistrivõistlused jäävad ära.

"Mis on veel eriline spetsiifika iluuisutamises, eriti naistel – nad peavad olema hästi pisikesed, hästi kleenukesed, ilusti treenitud. Kui ta ei saa seda koormust, ei treeni oma keha, siis see vorm kaob ära," rääkis Levandi. "Praegune Euroopa meister Aljona Kostornaja ütles hästi, et kui selline tippsportlane nädal aega ei harjuta, see võib võtta puhkuse asemel. Kahe nädalaga vorm hakkab kaduma, aga kui kolm ja rohkem nädalat, siis alustad nullist."

Levandi sõnul on jäähallid väljendanud soovi sportlasi vastu võtta, aga praeguse seisuga seda lihtsalt ei lubata. "Ei ole antud luba kasutada jäähalli. Ma ei saa aru, milles probleem," tõdes Levandi. "Ma ei räägi Rocca al Mare uisukoolist, kus käivad pisikesed lapsed. Ma mõistan, et olukord ei ole selline, kus saan sellist tegevust jätkata. Ma räägin tippspordist. Järgmisel hooajal on olümpia valikvõistlused. Kui me ei saa kohti, siis me ei saa olümpiale."

Levandi sõnul on Eesti uisuliit saatnud kahel korral taotluse saada uisutajatele treenimiseks eriluba, nagu on olümpiasportlastel, kes võivad treenida Audenteses ja Pärnu sõudebaasis. "On saadetud taotlused EOK-le ja siis edasi kõrgematele institutsioonidele. Esimesel korral öeldi kohe ei, isegi juttu ei tulnud sellest. Kui lubati Audentest ja sõudebaasi kasutada, siis meile öeldi kohe ei," oli Levandi nõutu. "Nüüd on tehtud järgmine taotlus ja nüüd räägitakse, et kõik pooldavad, aga millal see otsus tuleb? Kui on otsus tehtud, siis hakatakse pabereid ajama, siis hakatakse jääd tegema ja siis on mai lõpp juba! Uisutajad on siis juba kaks ja pool kuud ilma jääta, see on väga kurb. Esimesed võistlused võivad olla juba septembris-oktoobris. Ja väga suured võistlused."