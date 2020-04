Harjuta targalt: Eva-Lotta Kiibus

Tänavu iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha saanud Eva-Lotta Kiibus tutvustab erinevaid hüppenööriga harjutusi, sest hüppenöör on iluuisutajale üks väga oluline treeningvahend, kui ta ei saa jääle minna.

Lihtsamad harjutused on kahel jalal tehtavad kiired ja tihedad hüpped. Seejärel võib proovida hüpata ühel jalal, teisel jalal, vaheldumisi, harki-kokku ning teha sääretõstejooksu ja põlvetõstejooksu ka. "Selliseid harjutusi on väga palju erinevaid. Oluline on jälgida, et sa ei tee kätega väga suuri ringe ja keha peab olema kogu aeg toonuses. Nii on kõige lihtsam," ütles Kiibus.

Edasijõudnud võivad proovida kahekordseid hüppeid. Ühel jalal, kahel jalal, vaheldumisi ja nii edasi. Ka neid saab teha väga paljude erinevate variatsioonidega. "Iluuisutajad teevad põhiliselt kolmekordseid hüppeid, aga teha võib ka tagurpidi hüppeid," lisas Kiibus. "Kodus on kindlasti paljudel hüppenöör. Võtke, proovige ning püsige kodus ja terved!"