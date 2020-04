Itaalia jalgpallurid saavad uuel nädalal treeningutele naasta

Itaalia meistrivõistlused peatati koroonaviiruse tõttu 9. märtsil ning pärast seda on mitmed kõrgliiga mängumehed andnud positiivse proovi. Itaalias on viiruse tõttu surnud 26 644 inimest, mis on Euroopa kõrgeim näitaja. Pühapäeval lisandus 260 surmajuhtumit, mis on aga väikseim number alates 14. märtsist.

COVID-19 nakatumiskordaja on praeguseks Itaalias regiooniti 0,2-0,7, mis võimaldab osa piirangute ohutut leevendamist. Kui näiteks Belgias ja Hollandis on jalgpallihooajad enneaegselt lõpetatud, loodavad itaallased olukorra paranemisel mai lõpus või juuni alguses mängudega jätkata, et augusti alguseks hooaeg lõpuni mängida.

Itaalia kõrgliigas on pidamata 12 vooru ja veel neli kohtumist. Tabeliliider Juventus edestab Rooma Laziot vaid ühe punktiga.