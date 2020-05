Itaalia jalgpalli kõrgliiga plaanib jätkata 13. juunil

Itaalia jalgpalli kõrgliiga plaanib jätkata hooaega 13. juunil. Alates esmaspäevast lubatakse klubidel alustada grupitreeningutega. See on hea uudis Eesti jalgpallikoondise kaptenile Ragnar Klavanile, kelle koduklubi Cagliari on kõrgliigas hoidmas 12. kohta.

Uute meditsiiniliste ettekirjutiste järgi tuleb kogu meeskonnal jääda 15 päevaks karantiini, kui kasvõi ühe klubiga seotud isiku koroonaviiruse test peaks olema positiivne.

Esimesena saab teistest Euroopa tippliigadest uuesti hoo sisse Saksamaa meistriliiga, mis alustab laupäeval. Inglismaal arutelud alles käivad. Prantsusmaa ja Hollandi kõrgliigad on varem teada andnud, et hooajad on nende jalgpallurite jaoks lõppenud.

Itaalia kõrgliigas on esikohta hoidmas Juventus, kel on 63 punkti. Ühe silmaga jääb maha Lazio ja üheksaga Inter. Cagliari on 32 punktiga hoidmas 12. positsiooni.