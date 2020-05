Itaalia kõrgliiga klubid ei saa vaidluste tõttu alustada grupitreeninguid

Itaalia meedia andmetel ei kuulutanud valitsuse tehnilis-teaduslik komisjon välja reegleid, mis lubaks jalgpalluritel pidada ühistreeninguid ning jätkati kõnelusi Itaalia Kõrgliiga meeskondade ja Itaalia Jalgpalliliiduga. Mitmed klubid otsustasid jätkata treenimist individuaalsete kavade või väikeste gruppidena, mis jälgivad sotsiaalse distantsi hoidmise nõudeid.

Peamine vaidluspunkt hõlmab reeglit, mis paneb kogu meeskonna karantiini, kui kasvõi üks liige annab positiivse koroonaviiruse testi. Klubid arvavad, et ühe mängija isoleerimine oleks piisav lahendus.

"Selline reegel ei laseks meistriliigal lõppeda augustis, sest kui on näiteks juba 2-3 koroonaviirusega nakatunud meeskonda, siis see lööks süsteemi jälle paariks nädalaks segamini," ütles Cagliari president Tommaso Giulini. "Suur on tõenäosus, et nii võib juhtuda ehk 80-90% meeskondadest ei pruugi olla võimelised 2. augustiks kõiki mänge pidama."

Veel on meeskonnad selle vastu, et enne liiga alustamist tuleb kogu tiimil püsida isolatsioonis. See tooks kaasa suured logistilised probleemid.

Itaalia kõrgliiga loodab jätkata mängudega 13. juunil. Viimati oli pall mängus 9. märtsil.