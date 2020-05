Tänavune rahvusvaheline kergejõustikuhooaeg vältab augustist oktoobrini

Ehkki juulisse on planeeritud mõned väiksemad võistlused, on WA sõnul tõenäoline, et hooaeg saab jätkuda pärast kohalike meistrivõistluste ajaakent 8. ja 9. augustil. Nõnda oleks esimeseks rahvusvaheliseks võistluseks kontinentaaltuuri raames peetavad Paavo Nurmi mängud Soomes Turus 11. augustil.

Augustis toimuvad võistlused veel Monacos (Teemantliiga), Gatesheadis (Teemantliiga), Szekesfehervaris (kontinentaaltuur) ja Stockholmis (Teemantliiga).

Septembrisse on planeeritud üheksa mõõduvõttu – viis Teemantliiga etappi ja neli kontinentaaltuuri võistlust.

Oktoobris on kavas kolm Teemantliiga etappi ja poolmaratoni maailmameistrivõistlused.