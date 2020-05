Eraspordihooned saavad valitsuselt 400 000 eurot toetust

Kultuuriministeerium teatas esmaspäeval eraomanduses olevate spordiobjektide toetusest 400 000 euro ulatuses, täpsemad detailid toetusest on kujundamisel.

Valitsus vastas esmaspäeval Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendi Urmas Sõõrumaa ettepanekule eraldada eraomanduses olevate spordiobjektide toetuseks 1 eur/m² kohta ning toetuseks eraldatakse 400 000 eurot.

9. aprillil kirjutas ERR-i spordiportaal, et EOK sõnul on Eestis spordiregistrisse esitatud andmete põhjal sisespordibaaside pindala kokku 728 398m², millest eraomandusse kuulub 312 864m² (42,95 protsenti).

"Täpsemaid toetusmeetmete tingimusi kujundatakse praegu veel välja, kuid loodame selle puhul heale koostööle Eesti Olümpiakomiteega," lisas kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Eestis on ligikaudu 3000 spordiobjekti, millest 600 on eraomanduses ning ülejäänud on kohalike omavalitsuste või riigi omanduses.

Sõõrumaa tõi välja, et normaalolukorras on spordiobjekti halduskulud 2 eur/m² kohta, aga eriolukorra tõttu kinni läinud spordihoonete ja -objektide ülalhoiuks saab neid alandada.

"See aitaks spordiobjektidel olla jätkusuutlikud ka keeruliste aegade lõppemisel ja teenindada edasi nii tähtsas valdkonnas, nagu rahva tervis," kirjutas Sõõrumaa kultuuriministrile saadetud ettepanekus.