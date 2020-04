Sõõrumaa tahab, et riik toetaks ka eraspordihooneid

"Teen ettepaneku toetada ka eraspordihooneid suurusjärgus 1 eur/m² kohta. See aitaks spordiobjektidel olla jätkusuutlikud ka keeruliste aegade lõppemisel ja teenindada edasi nii tähtsas valdkonnas, nagu rahva tervis," kirjutas Sõõrumaa kultuuriministrile saadetud ettepanekus.

EOK president tõi välja, et Eestis on ligikaudu 3000 spordiobjekti, millest 600 on eraomanduses ning ülejäänud kohalike omavalitsuste või riigi omanduses. Spordiregistrisse esitatud andmete põhjal on sisespordibaaside pindala kokku 728 398m², sellest kuulub eraomandusse 312 864m² (42,95 protsenti).

"Avalik sektor hoiab keerulisel ajal endale kuuluvad spordiobjektid jätkusuutlikena, kuid eraomanduses olevad on jäänud kinniste ustega omapäi. Olen arvamusel, et riik, kes on aktsepteerinud erinevad omandivormid, saanud sealt riigile vajalikku teenust ja tulu, ei tohiks teha vahet nende toetamisel keerulistel aegadel. Seda enam, et tänu erainvestorite panusele on avalik sektor säästnud sadu miljoneid eurosid investeeringutelt," märkis Sõõrumaa.

EOK president tõi välja, et normaalolukorras on spordiobjekti katusealuse pinna halduskulud 2 eur/m² (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus). Neid kulusid saab Sõõrumaa sõnul alandada, kuid seda teatud piirini. Kui riik maksaks kinni poole ehk 1 eur/m² kohta, aitaks see eraomandis spordihoonetel raske aja üle elada.

Urmas Sõõrumaale endale kuulub näiteks Tondi Tennisekeskuse OÜ.