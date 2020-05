Maletreenerile pakkusid huvi aprilli lõpus ja mai alguses peetud noorteturniirid, kus tühistati tehnilise lüüasaamise tõttu Rasmus Pallumi, Greta Õitspuu ja Raimond Lillemaa tulemused. Lisaks tekitas küsimusi Hendrik Olde osalemine lasteturniiril. Jezovi sõnul tuleks valemängijaid karmimalt karistada, kui lihtsalt tulemuse tühistamisega, et kaasvõistlejatele ei saadetaks valesid signaale ning virtuaalseid maleturniire oleks võimalik pidada ausa mängu reeglite järgi.

Maleturniire korraldava keskkonna vint.ee omanik Marten Meikop lisas: "Meil on mõned konkreetsed meetodid, mille järgi me petjaid tuvastame. Portaalis vint.ee on null-tolerants petjatele: konto läheb kinni kohe pärast pettuse tuvastamist. Siin on mõned erandid: näiteks kui laps koos lapsevanemaga avaldab puhtsüdamlikku kahetsust oleme tulnud vastu ja lubanud edasi mängida. See on juhtunud ka vähemalt ühe ülal mainitud lapsega. Kuna male on liikumas järjest enam internetti ja meil tuleb petmisjuhtumeid järjest tihedamalt ette, olen võtnud ühendust ka Eesti Maleliidu juhtkonnaga palvega teha üks avaldus eesti malekogukonnale: petmine internetis tähendab automaatselt üheaastast võistluskeeldu kõikidel maleliidu turniiridel ka laua taga. Kui me viime sellise sõnumi läbi treenerite ja lapsevanemate noorteni, on meil lootust, et saame tulevikus mängida ausatel maleturniiridel ka internetis."

Olde põhjendas enda turniirile satttumist järgmiselt: "Aitasin vahetult enne võistluse algust ühel lapsel turniiriruumi sisse logida (oli esimest korda) ja tegin enda arvutis kõik sammud kaasa. Ei märganud, et logisin ka ennast sisse ja minuti pärast oli mind automaatselt paaritud turniirile. Aga mängija ei saa ennast enam turniirilt maha võtta, sh ei saa ka turniiri korraldaja seda teha. Seega olin automaatselt mängimas ja sain mingi hulga nulle. Oleme täna selles osas Marteniga suhelnud ja edaspidi on turniiri korraldajal/treeneril võimalus mängijaid enda turniirilt eemaldada. See on vajalik selleks, et ebaasuad võistlejad saaksid kohe eemaldatud, mitte Marten ei peaks seda hiljem tegema."

Olde tunnistas, et valemängimine on laialdaselt levinud probleem. Lisaks arvutite abile kipuvad noori virtuaalsetel turniiridel kõrvalt juhendama treenerid, lapsevanemad, õed-vennad. Kuna üldiselt ollakse aga mängijate tasemega kursis, siis tulevad sellised petmised varem või hiljem välja. "Et mängijate vastutust tõsta, siis oleme treeneritega läinud ka noorteturniiride korraldamisel seda teed, et osaleja tegelik nimi peab olema tuvastatav, st võistleja peab teadma oma vastase nime, mitte ei mängita anonüümsete kasutajatega. See kindlasti tõstab laste vastutust ja seda teed võiks minna tegelikult ka täiskasvanute osas," lisas Olde.