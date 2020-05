Liiklusseadus jätab tõlgendamisruumi nii trenni tegevatele ratturitele kui ka autojuhtidele

Kevadest sügiseni treenivad Eesti sõiduteedel tuhanded ratturid. Grupisõidu spetsiifika eeldab külg-külje kõrval sõitmist nii treeningutel kui võistlustel. Liiklusseaduses fikseeritud turvalise rattasõidu nõuded sätestavad, et ratturid peaksid liikuma teineteise taga, mitte üksteise kõrval. Ohutus on tähtis nii ratturitele kui ka autojuhtidele, kuid liikluses maanteerattatreeningutega seonduv on täpselt reguleerimata ja tõlgendamisruumi pakkuv hall ala nii seaduse, järelvalve kui ratturite silmis.

"Liiklusseaduse järgi on paika pandud, kuidas jalgrattur võib teel liigelda ja seal on selgelt öeldud, et jalgrattur võib liigelda teel parema sõidutee ääre lähedal ehk kõrvuti sõita sellisel juhul jalgratturid ei tohi," lausus Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhe Hannes Kullamäe ERR-ile.

Vandeadvokaat Indrek Sirk lisas: "Teepeenral, justnimelt kindlustatud asfalteeritud teepeenral sellist keeldu ei ole, et võiks kõrvuti sõita. Ehk kui teepeenar on piisavalt lai, siis võivad ka jalgratturid seal kahekesi kõrvuti sõita."

Liiklusseaduse täpsustamine aitaks selgust luua, kuidas ratturid maanteedel gruppidena võivad liigelda, kuid seaduse muutmine on keeruline ja aeganõudev. Oluline, mida liiklusseadus ka praegu sätestab, on ohutuse tagamine kõigi liikluses osalejate poolt. Igal juhul tuleb nii ratturitel kui autojuhtidel lähtuda eelkõige liiklusturvalisusest ning hoolivast tähelepanelikkusest kaasliiklejate suhtes.

"Treenivatel jalgratturitel on ainuke keskkond, kus nad oma treeninguid läbi viia saavad, maantee," lausus Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson. "See sõnum oleks ratturitele, aga loomulikult ka autojuhtidele, et mõistvat suhtumist kõigile ja üksteisega aktsepteerimist, üksteise tegevuse aktsepteerimist ja ma arvan, et me kõik mahuksime siis nendele teedele ära sõbralikult, kõik saaksid oma tegemised tehtud ja kõik oleksid õnnelikud."