Allar Levandi julgustab sponsoreid sporti edasi toetama

Kaks kuud eriolukorda on tippspordimaailmale jätnud oma jälje ja kõigilt nõutakse kohanemisvõimet, kuid inimeste soovi tegeleda spordiga on see pigem kasvatanud. Tippspordi toetajate järjepidevus võiks olukorra taastamisel olla abiks.

Alates märtsi keskpaigast pole Eestis toimunud kahe kuu jooksul ühtegi spordivõistlust ega rahvaspordiüritust, ehkki nüüd on tasapisi võetud suund spordiväljakute taasavamise suunas. Erinevate tegevustega spordi toetamise ning -juhtimise juures tegutsev olümpiapronks Allar Levandi loodab, et viimased paar kuud pole mõjutanud inimeste mõttemaailma ja käitumisnorme liiga kardinaalselt, ehkki eriolukorra mõjusid on juba näha.

"Selge on see, et inimestel on ikkagi jäänud soov sporti teha – see on ülitähtis. Teisest küljest, kui räägime Eesti rahvast, siis ma ei ole niipalju inimesi väljas värske õhu käes sportimas näinud kui praegu," ütles Levandi ERR-ile.

Levandi usub, et Eesti tippsportlased suudavad samuti kohaneda olukorras, kus võistlused on sageli teadmata ajaks edasi lükatud ja treeninguid on tulnud läbi viia mitte harjumuspäraselt.

"Pikas plaanis arvan, et midagi ei muutu. Võistlused on samuti edasi lükatud ja küllap suudetakse end taas vormi viia," arvas Levandi. "Ega need tippsportlased, kes täna teevad, nendega ei juhtu midagi. Võib olla see kaks kuud puhkust ongi hästi mõjunud."

Liikumisharrastuse leviku propageerimisele kaasa aidanud ja ise aktiivselt sporti tegeval Levandil on sõnum ka spordi toetajatele, kelle ridadesse ta isegi kuulub. "Mina istun praegu toetajate poolel. Meie kõige suurem sõnum, mida anda edasi ja soovitan seda võimalusel ka teistel teha, et me toetame teid edasi. See on tänulikkus ja ka usaldus – tehke seda!" julgustas Levandi.