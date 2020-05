Kanteri sõnul peaksid sportlased end rohkem reeglite ja õigustega kurssi viima

Järgmiseks neljaks aastaks valitavasse maksimaalselt üheksaliikmelisse EOK sportlaskomisjoni pürgivad nii medalivõidu kui organisatsiooni juhtimise oskustega kogenud sportlased kui karjääri alguses olevad noored tipud.

"Lõplikus nimekirjas on 22 sportlast, kes esindavad 18 spordiala. On esindatud nii tali- kui suvealad, olümpiaalad, mitte-olümpiaalad, mehed ja naised. Pingerida on väga-väga tugev," ütles EOK projektijuht Natalja Inno ERR-ile.

2016. aastal valitud tiimist kandideerivad taas komisjoni Gerd Kanter, Kert Toobal, Allar Raja, Ott Kiivikas, uute tulijatena aga näiteks Nikolai Novosjolov, Rasmus Haugasmägi, Kregor Zirk, Kristjan Kangur. Aktiivsus on eelnevast suurem ja rohkem on naiskandidaate – 22-st koguni kaheksa on naised eesotsas Saskia Alusalu, Johanna Talihärmi ja Reena Pärnatiga. Kandidaadid tõid oma motivatsioonilugudes esile mitmeid teemasid. "Räägiti ausast ja puhtast spordist, räägiti soolisest võrdsusest, mainiti autasustamisfondi ja tasustamist, kuidas toetada ja motiveerida sportlasi, kes lähevad juuniorideklassist meistrikassi," loetles Inno.

Uuesti sportlaskomisjoni esimeheks pürgiv kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter tahab ellu kutsuda sportlasfoorumi ja soovib, et kergejõustikuliidu ja ujumisliidu eeskujul moodustaksid ka teised alad oma tegutsevad sportlaskomisjonid.

"Kui vaatame ROK-i soovitusi, siis kõige olulisem sõnum on see, et sportlased oleksid otsuste langetamise juures. Mis tähendab, et ideaalis võiks olla iga alaliidu juures vähemalt üks sportlaste esindaja, kel on ka hääleõigus, kes oleks siis juhatuse või täitevkomitee liige," rääkis Kanter.

Paremate otsuste tegemiseks ja konfliktide vältimiseks peaks sportlased Kanteri sõnul oma kitsast reast välja tulema ja end rohkem reeglite, õiguste ja infoga kurssi viima. "Pigem on liiga palju sellist oma kapslis elamist ja sellist väga laia ülevaadet asjadest ei omata," nentis Kanter. "Sealt ka väga tihti tuleb sellist kriitikat. Kui oleks rohkem informatsiooni ja endal rohkem huvi asjadest aru saada, siis paljud hõõrumised oleksid olemata."

Alaliitude poolt hääletuseks üles seatud 26 sportlast saadavad veebi teel 20. maiks oma valiku ja pingrea 5-9 paremat pääsevad uude komisjoni, mis koguneb füüsiliselt EOK täiskogu päeva hommikul enne EOK presidendi valimisi. "Kus siis valitakse omavahel enda seast juht ja sealhulgas ka kaks EOK esindajatekogu liiget, üks mees ja üks naine, keda siis omakorda täiskogu samal päeval kinnitab," selgitas Inno.

Kõik need toimingud tehakse 8. juunil, juhul kui eriolukorda nüüd 17. mai järel ei pikendata.