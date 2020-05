Magnus Carlsen võitis internetis peetud male tippturniiri

Tippmaletajate esimene profiturniir internetis auhinnafondiga 250 000 dollarit toimus Magnus Carlseni initsiatiivil ja lõppes ka norralasest maailmameistri võiduga.

16 päeva kestnud turniiril osales kaheksa maailma eliiti kuuluvat suurmeistrit. Finaalis oli Carlseni vastaseks ameeriklane Hikaru Nakamura, kes välkmales on praegu maailma esinumber.

Välkmalet finaalmatši võitja selgitamiseks vaja ei läinud, sest Carlsen võitis neljapartiilise kiirmale matši 2,5-1,5.

"Kui räägime internetimalest, siis räägime ikkagi pigem kiirmale formaadist. Klassikalist pikka turniiri internetis veel ei ole toimunud. Nagu see viimane turniir näitas, siis Magnus Carlsen on praegu ikkagi maailma parim ükskõik millises formaadis," tõdes Külaots.

Külaotsa sõnul tehti ka sotsiaalmeedias maletajate seas küsitlusi, kui paljud seda turniiri jälgisid ja palju see neile korda läks. "Internetimale on midagi hoopis muud kui klassikaline male. Noorem põlvkond on arvuti ja hiireklikkimisega nii harjunud, et nende jaoks see võib-olla ongi uus normaalsus," arutles Külaots. "Ega me praegu ei keegi kindlad olla selles, millal jälle normaalset malet mängida saame. On teada, et isegi maleolümpia, mis pidi augustis toimuma, on edasi lükatud.

"Praegusel raskel ajal loomulikult on internetis male mängimine üsna populaarne. Need, kellel tekkis 10-15-aastane vahe malemängimisse, on võib-olla tagasi male juures ja see on malele hea," lisas Külaots.