Rainer Vassiljev tööst naiste koondise juures: see on uus ja põnev

Seni vaid meestega nii koondise kui klubide tasandil treenerina tegutsenud 36-aastane Rainer Vassiljev ütleb, et naiste juhendamine on tema jaoks uus, põnev ja avastamata maa. "Võttis minuga ühendust naiskonna peatreener Lorenzo Micelli ja ütles, et tema kindel soov oleks mind sinna kõrvale saada. Kuna meeskonnaga olen seotud olnud kaheksa aastat, siis see on päris pikk aeg. Vahepeal iseendale leida veel midagi juurde tulevikuks just naiste poole pealt, siis miks mitte!"

Rahvusnaiskonna teiseks uueks abitreeneriks on 31-aastane Andres Toobal, kes on põlvevigastuse tõttu kahel viimasel hooajal tegutsenud Selveri meeskonnas abitreenerina. "Minu jaoks kindlasti on see õppmise koht. Pakkumine tuli võrkpalliliidu poolt ja seal olid väiksed vangerdused. Sten Esna oleks alguses pidanud selle koha peal olema aga kuna ta loobus sellest kohast, siis otsiti uut ja leiti, et mina võiks see inimene olla."

Üle saja mängu rahvuskoondises pidanud Andres Toobal ütleb, et saab naiskonda aidata treeningutel eelkõige oma võitlejahinge ja sidemängija oskuste edasi andmisega ning on koormuseks valmis. "Teades naiste treeningute läbiviimist, siis see on natukene aktiivsem treenerite poole pealt ka. Saan ise seal rohkem füüsiliselt tööd teha, et seal kõvasti palle taguda ja nii edasi."

Kui naised liiguvad maailma võrkpallis meestele omase jõulisema ja tehnilisema mängu poole, siis mehed pikemate pallivahetuste suunas. "Pallivahetused – ma julgen öelda – on meeste võrkpallis läinud viimased kolm, neli, viis aastat pikemaks ja see on siiamaani olnud omane naiste võrkpallile. Meeste võrkpallis ma ei ütle nüüd, et seda palli lihtsalt ilma jõuta lüüakse, vaid bloki ja kaitsesüsteemid on niivõrd palju rünnakule järgi tulnud, et see pall lihtsalt püsib mängus ja see võimekus blokis pidurdada, kaitses õigete kohtade peal pallide üles mängida on niivõrd palju kasvanu," selgitab Vassiljev.

Detsembris taas põlvega operatsioonil käinud Andres Toobal pole kriipsu peale tõmmanud ka mängijakarjäärile, kuid uuel hooajal ta võistlussärki selga ei tõmba. "Kuna mu operatsioon oli detsembris ja taastumine oli igal juhul sellised 8-9 kuud."

Kahel viimasel hooajal Poola meistriliigas Lubini Cuprumi meeskonnas abitreenerina töötanud Rainer Vassiljevil uut lepingut klubitasandil veel taskus pole. "Poolas olles peatreener ja klubi küsisid, et kas ma oleksin valmis ka edaspidi klubis jätkama. Tegin otsuse, et ütlesin neile, et ei ole. Just selle koha pealt, et ma olen nüüd kaks hooaega abitreener olnud, et [tahan] proovida olla peatreener kusagil. Sellise eesmärgi ma võtsin. Muidugi antud olukord seda lihtsamaks ei tee, sest võtsin selle otsuse enne eriolukorra saabumist."