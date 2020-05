FIBA Euroopa president tunnustas Eesti korvpalli e-meistrivõistlusi

Kõik Eesti korvpalli kõrgeimas divisjonis võistlevad klubid - BC Kalev / Cramo, Tartu Ülikool, TalTech, Pärnu Sadam / Transcom, Rakvere Tarvas, Tallinna Kalev / TLÜ ja AVIS UTILITAS Rapla - on kokku leppinud, et jätkavad korvpallihooaega virtuaalmaailmas. Eesti meeste kategooria meister selgub 2020. aastal PlayStation 4 videomängu NBA 2k20 abil ja tehnilise teostuse tagab omalt poolt Levira.

"Aprilli alguses sattus Eesti Korvpalliliit enneolematusse olukorda. COVID-19 puhangust tingitud eriolukorra tõttu oli korrapärase korvpallihooaja jätkamine võimatu. Nii tekkis liidul idee luua koostöös Eesti korvpalliklubidega e-spordiliiga," ütles Eesti Korvpalliliidu tegevdirektor Keio Kuhi.

Rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) Euroopa president Turgay Demirel ütles: "Õnnitlen Eesti Korvpalliliidu meeskonda ja nende partnereid innovaatilise lahenduse eest, millega jätkatakse hooaega virtuaalselt. Loodame, et nende idee levib ka teistesse riikidesse ning julgustab teisi käivitama korvpalli e-meistriliigat piirangute ajaks."

"Kui korvpalliliidu esindajad tuli meiega esimest korda rääkima, oli neil juba välja valitud mäng ja olemas ka idee. Levira pidi välja töötama plaani, kuidas seda tehniliselt lahendada ja atraktiivseks muuta. Koostöös Kristjan Saarega panime paika formaadi ning tegime alaliiduga mitu kõne mõistmaks, kas asi liigub oodatud suunas," rääkis Levira meediateenuste müügijuht Edgar Pravon.

"Pärast esialgseid proove leppisime klubidega kokku, et eetris oleva pildi kvaliteedi kindlustamiseks peab üks mängija matši ajal stuudios viibima. Võimalike riskide minimeerimiseks osalevad ülejäänud üheksa mängijat kodust. Suurimaks väljakutseks oli pildi ja heli kvaliteedi tagamine, sest lõppkokkuvõttes ei saa me garanteerida vajaminevat interneti-kiirust mängijate kodus. Samuti ei saa me liigutada või muuta ka koduseid kaameraplaane," ütles Pravon.

E-liiga meeskonnad koosnevad vähemalt viiest liikmest, kellest neli peavad olema klubi praegused või varasemad mängijad, samuti võivad osaleda ka treenerid ja mõned klubid on isegi värvanud päris e-sportlasi. Võistkonnad mängivad round robin-formaadis, mängides korra läbi kõigi teiste võistkondadega, kahele parimale meeskonnale tagatakse koht poolfinaalis ja ülejäänud 3–6 meeskonda kohtuvad omavahel veerandfinaalides.

Vaatajad saavad osa ka matšieelsetest intervjuudest osalejatega ja laupäeviti toimuvad ka kuni 30-minutilised intervjuud Eesti korvpalli maastikuga tihedalt seotud inimestega.