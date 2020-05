Salumets Eesti-Läti ühisliigast: tegelikult oleme nabanööri mööda seotud

Esmakordselt Eesti korvpallis korraldatud virtuaalses liigas peeti esimesed mängud 25. aprillil ja avapäev tõi 8000 vaatamist. Tänaseks on Paf e-liiga mängude otseülekandeid näidatud kolmes erakanalis ja need on kogunud 50 000 vaatamist.

Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul said tänu e-liigale klubid ja nende toetajad tavamängudeks planeeritud reklaamiminutid kätte. "Ise ma e-spordi fänn ei ole, aga aeg-ajalt ma vaatasin neid mänge ja täitsa huvitav oli. Mis oli kõige tähtsam – lätlased mängivad ka, kuid seal ei mänginud sportlased ega meeskonnad, vaid e-fännid – aga meil meeskonnad. Vaatasin, kuidas nad lahendasid neid olukordi – see oli täitsa huvitav!"

Sügisel loodetakse panna pall taas reaalselt mängu ja alustada Eesti-Läti ühisliigas kolmandat hooaega. Kõik osapooled on väga selgelt kinnitanud jätkamise soovi. "See on ainuke võimalus hoida Eesti korvpalli taset, meeste taset, kui teeme lätlastega koos. Lätlased defineerisid sama asja. See on nendele väga kasulik. Hooaja keskel ei olnud lätlased meiega rahul ja meie ei olnud lätlastega rahul, kuid tegelikult me oleme nabanööri mööda seotud – nii lätlased kui meie," tunnistab Salumets.

Koroonaviiruse tõttu märtsis katkenud hooajal oli liigas lõpuks konkurentsis seitse Eesti ja seitse Läti klubi. Liiga ühendab erinevaid kogukondi ja innustab noori spordiga tegelema ning seda rolli hindab Salumets tulemustest olulisemaks. "See on ühiskonnale vajalik ja mitte selleks, et mingi tulemus teha vaid see on koht, kus kogukonnad saavad koos käia, rääkida – lähedalt või kaugelt, aga mingisugused ühised huvid tekivad. Mina nimetan seda energeetiliseks väljaks. Kõik me oleme siin seotud ja kui mingisugune särin hakkab käima, siis tuleb ka elu sisse."

Kui katkenud hooaja jooksul oli platsil BC Kalev/Cramo Pärnu meeskonnast selgelt parem, siis homme selgub, kumb on kõvem virtuaalses vastasseisus ja teenib esmakordselt välja jagatava e-liiga tšempioni tiitli.