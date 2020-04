Zlatan Ibrahimovic vihjas, et võib Milaniga lepingut pikendada

Erinevates riikides kasutatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks erinevaid meetmeid. Kui mitmel pool ei tohi inimesed õues treenidagi, siis Rootsis peavad jalgpallurid miniturniire, millele saab kaasa elada otseülekande vahendusel. "Ma olen hetkel väga heas vormis," tunnistas Ibrahimovic Rootsi väljaandele.

Küsimusele, kuidas on olukord Itaalia meeskonna Milaniga, vastas ta: "Praegu on mul nendega leping. Me peame ootama, et näha, kuidas olukord seal laheneb. Ametlikult pole seal jalgpallihooaega veel lõpetatud. Mina tahan jalgpalli mängida nii kaua, kui see on võimalik. Kunagi ei tea, mis järgmiseks juhtuda võib."

Ibrahimovici leping Milaniga kehtib küll selle hooaja lõpuni, kuid tal on võimalus seda aasta võrra pikendada.