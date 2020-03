Tippjalgpalliliigad valiku ees: kas nullida hooajad või mängida kuni detsembrini?

Kuna sellistes riikides alustavad paljud liigad mängimist augustist, enne seda juulis mängitakse aga eurosarjade kvalifikatsioonimänge, teatas UEFA, et kõik liigad peaksid oma praeguseks katki jäetud hooaegadega ühele poole saama hiljemalt 30. juuniks, et uus hooaeg võiks normaalselt alata. Kui kümme päeva tagasi tundus see veel vähemalt teoreetiliselt realistlik, siis tänaseks on olukord Euroopas muutunud nii hulluks, et tundub kahtlane, et enne suve lõppu palli üldse mängu panna saab.

See on pannud riigid valiku ette: kas pressida iga hinna eest mängudega lõpuni, jätta hooaeg poolikuks ja kõik 2019/20 hooaja tulemused lihtsalt nullida või anda meistritiitel kätte seisu pealt, mis valitses liigas enne pausile minekut. Omaette küsimusi tekitavad ka eurosarja kvalifikatsioonikohad, samuti liigast välja langemised ja kõrgemale astmele tõusmised.

Inglise Premier League

Kuigi mänge pausile pannes loodeti 3. aprillil taas mängudega jätkata, on tänaseks selge, et seda ei juhtu mingil juhul. Inglise kõrgliiga on nüüd edasi lükatud vähemalt 30. aprillini. Eile langetas Inglismaa jalgpalliliit otsuse tühistada kõik madalamate liigade hooaja tulemused ning jätta nendes tänavune hooaeg lihtsalt vahele. Lahtine on veel Inglismaa karikasarja saatus, kus oldi jõutud veerandfinaalideni. Seal on alles kaheksa meeskonda, kõik kõrgliigast.

Jalgpalliliidu otsused ei mõjuta Inglismaal aga kõrgemaid liigasid, mis on eraldi juhtorganite käe all. Nii ka kõrgliiga, Premier League. Eile kirjutas aga spordiportaal The Athletic, et mitu kõrgliigaklubi on seda meelt, et tänavune Premier League hooaeg tuleks samuti tühistada, mis oleks tohutu hoop kindlale tabeliliidrile Liverpoolile, kes on seda meistritiitlit 30 aastat oodanud.

Üks kõrgliiga klubijuhte ütles The Athleticule, et praeguse seisuga on koroonaviiruse pandeemia Ühendkuningriigis aina intensiivistumas ning on vähe lootust, et jalgpalli enne septembrikuud üldse mängida saabki. 2019/20 hooaja tühistamine tuleb kõne alla juhul, kui sellega nõustub vähemalt 14 kõrgliigaklubi.

Liverpooli edu tabeli teisel real oleva Manchester City ees oli pausile minnes 25 punkti, kuigi Cityl oli mäng varuks, pidada jäi veel üheksa vooru. Seega oli Liverpool tiitli kindlustamisest veel üksnes kahe võidu kaugusel.

Hispaania La Liga

Hispaanias pole esialgu plaani liigahooaega tühistada, mängudega loodetakse siiski ühele poole saada, isegi kui maikuus pole võimalik mängima hakata. Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales on lootust avaldanud, et hooaega õnnestub pikendada ka pärast UEFA seatud 30. juuni tähtaega. "Eesmärk on ikkagi päästa see hooaeg, see on meie kindel plaan," ütles Rubiales.

Rubiales ei viidanudki oma plaani puhul niivõrd meistritiitli kätte andmise tähtsusele, kuivõrd otsustele, mis puudutavad liigast välja langemist või järgmisele tasemele tõusmist. "Me ei saa klubisid ju lihtsalt ühelt tasemelt teise tõstma hakata, see peab toimuma õigel moel," rääkis Rubiales videopressikonverentsil. "Kui me ikkagi maikuus alustada ei saa – ja ma väga loodan, et ma siinkohal eksin –, siis tuleb kalendrit pikendada." On aga ütlematagi selge, et sellise plaaniga peavad esmalt nõustuma UEFA ja FIFA.

Hispaanias on hooaega järel veel 11 mängu jagu, liidrikohal on Barcelona, kuid nende edumaa rivaali Madridi Reali ees on üksnes 2 punkti. Nii väike vahe tähendab siiski seda, et on äärmiselt vähetõenäoline, et Barcale tiitel antakse, kui liiga peaks siiski pooleli jäetama.

Itaalia Serie A

Itaalia kõrgliiga kohtumine Juventuse ja Interi vahel, mis peeti 8. märtsil kinniste uste taga Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Koroonaviirusest üks kõige hullemini räsitud riike, Itaalia, on veendunud, et jalgpalliga ei saa seal alustada enne juuli- või augustikuud. Sellegipoolest ei taha sealse jalgpalliliidu president Gabriele Gravina liigahooaega poolikuks jätta ega ka tühistada. Plaan on hooaeg ikkagi lõpuni mängida. "Ma ei kaota lootust, et meil õnnestub hooaeg ikkagi lõpuni mängida. Teen selle nimel ükskõik mida. Loobumise mõte on mulle väga vastumeelne," ütles Gravina Marte raadiojaamale. "Kindlatele kuupäevadele on praegu veel vara mõelda, aga peame püsima positiivsed. Anname endast parima, isegi kui see tähendab UEFA ja FIFA poole pöördumist ja palumist, et saaksime ajapikendust ega peaks liigaga lõpetama 30. juuniks. Siis saaksime kasutada ka juuli- ja augustikuud.

Itaalias jäi liiga pooleli 26. vooru keskel, osadel klubidel on seega hooaja lõpuni pidada 12, teistel 13 mängu. Liiga liider on tiitlikaitsja Juventus, kelle edumaa Rooma Lazio ees on siiski vaid ühepunktiline.

Itaalia liigas on isegi pretsedent olemas, et meistritiitlit ei antagi välja – 2004/05 hooajal. Itaalias lahvatas 2006. aastal kokkuleppemängude skandaal, võeti Juventuselt tiitel tagantjärele ära. Kuna skandaaliga oli seotud ka liigas teiseks jäänud AC Milan, otsustatigi tolle aasta meistritiitlit mitte kellelegi määrata.

Saksamaa Bundesliga

Ka Saksamaal oli algselt plaanis mängudega jätkata aprilli alguses, kuid selle nädala keskel videosilla teel kohtunud Saksamaa jalgpalliliiga DFL-i juhtivorgan on selle tähtaja juba aprilli lõppu nihutanud.

Liiga katkestamine Saksamaal esialgu küsimuse all ei ole. "Sellest sõltub mõnede klubide ellujäämine, samuti on meil kohustusi nende 56 000 töötaja ees, kes otseselt või kaudselt jalgpalliga seotud on. Meie eesmärk on hooaeg 30. juuniga lõpetada, kui seaduslik olukord seda võimaldab," rõhutas Bundesliga pressiteade.

Saksa viroloog Christian Drosten on seda meelt, et Saksamaal pole võimalik publikut tribüünidele lubada enne järgmist kevadet.Vajadusel on DFL valmis mängudega jätkama suletud uste taga, minimaalsete abijõududega. Ka klubid on selliseks ekstreemseks otsuseks väidetavalt valmis, kinnitas Frankfurti Eintrachti spordidirektor Fredi Bobic. "Kui vaja, mängime kasvõi iga päev, et hooajaga lõpule jõuda."

Saksamaa Bundesligas on 34-st voorust mängitud 25, liiga liider oli pausile minnes nelja punktiga Müncheni Bayern. Ka Saksamaal on seetõttu kahtlane, et liiga poolelijäämisel meistritiitel kellelegi kätte antaks.

Prantsusmaa Ligue 1

Prantsusmaal kardetakse, et liigaga pole mingil juhul võimalik lõpetada 30. juuniks. Otsuseid üht- või teistpidi pole esialgu langetatud, kuivõrd ka Prantsusmaal on viirus võtnud äärmiselt tõsised mõõtmed ning riik on tõsises kriisiolukorras.

Siiski avaldas Marseille' klubi peatreener Andre Villas-Boas eile arvamust, et klubid võiksid valmis olla hooajaga lõpetama alles detsembrikuus ning muutma seetõttu ka järgmise hooaja kalendrit. Tema on seisukohal, et see aitaks klubidel rahaliselt ellu jääda. "Praegusel hetkel on kõik klubid majanduslikult katastroofi äärel, " rääkis ta RMC raadiojaamale. "Kõigil on väga raske. Ligue 1 ellujäämise seisukohalt oleks kõige jätkusuutlikum lahendus, kui meil oleks võimalik selle hooajaga lõpetada detsembris või ehk isegi novembris.

Prantsusmaa kõrgliigas on klubidel jäänud mängida 10-11 kohtumist. Pausile minnes oli liidriks Paris Saint-Germain 12 punktiga Marseille' ees.