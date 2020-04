Itaalias loodetakse mais alustada jalgpallitrennidega

"Niipea kui tingimused on sobivad, mängime meistrivõistlused lõpuni," lausus Itaalia jalgpalliliidu president Gabriele Gravina telekanalile Sky Sports Italia.

"Peagi on meil koosolek, kus kinnitame tegevuskava, millest seejärel ka teada anname. Ma loodan, et jätkame kuu alguses testidega, et vaadata, ega mängijad pole haiged ja sellele järgnevad treeningud."

Katkestamise hetkel jäi kõrgliigas pidada veel tosin vooru. "Kas me mängime läbi suve?" küsis Gravina. "Lõpptärminit pole, aga idee on meistrivõistlused lõpuni pidada."

Itaalia on üks enim koroonaviiruse pandeemia käes kannatanud riike. Praeguse seisuga on registreeritud üle 156 000 haigestumise ja pea 20 000 inimest on selle tagajärjel surnud.

Mitmed klubid on avaldanud kiiresti väljakutele naasmisele vastuseisu, nende seas ka Brescia, ja on ähvardanud sellise stsenaariumi korral platsile mitte ilmuda.