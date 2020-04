Saksamaa kõrgliiga on valmis kahe nädala pärast naasma

Saksamaa tippliigade eest vastutava ühingu DFL tegevjuht Christian Seifert kinnitas, et klubid on valmis 9. mail väljakule astuma.

Euroopa tippliigad on poolteist kuud pausil olnud, kuid Bundesliga valmistub neist esimesena reaalselt jalgpallimängudega jätkama - neljapäevasel ümarlaual arutasid kõrg- ja esiliigasse kuuluvad 36 profiklubi selle võimalikkust. Otsus oli positiivne, vahendab Soccernet.ee.

"Meie jaoks määrab edasise poliitikute otsus, see pole meie teha. Me ei tahaks mängida pealtvaatajateta, kuid hetkel näib see ainsa võimalusena," rääkis Seifert ametliku teate vahendusel.

Saksamaa valitsus otsustas hiljuti, et massiüritused (mis hõlmavad rohkem kui 5000 inimest) on keelatud vähemalt 24. oktoobrini - see välistab tribüünidele publiku lubamise juba eos. See, kui suuri üritusi lähiajal korraldada tohib, otsustatakse ilmselt liidumaade korralisel istungil 30. aprillil. Ilmselt selgub siis ka Bundesliga jätkumise kuupäev.

