Eriolukorra ajaks avatud Audentes paneb 1. maist uksed ajutiselt kinni

Eriolukorra ajaks Eesti tippsportlastele treeninguteks avatud Audentese spordikeskus paneb 1. maist uksed ajutiselt kinni. See tähendab, et Eesti Olümpiakomitee koordineeritud ettevõtmine selliselt lõppeb. Mitmed sportlased tunnistavad, et ajutisest meetmest oli abi.

Kui Eesti Vabariigi valitsus kehtestas koroonaviiruse puhangu tõttu märtsi keskel riigis eriolukorra, käivitati Eesti Olümpiakomitee ja spordimeditsiinikeskuse koordineerimisel projekt, mis võimaldas paljudel Eesti tippsportlastel, eelkõige olümpiaks valmistuvatel jätkata treeninguid Audentese spordikeskuses. EOK nimekirja sai lõpuks sada nime, kelle seas olid sportlased koos oma tugipersonaliga.

"Kasutatud on [Audentest] väga erinevalt. On alasid, kes on väga selles kohas kinni, ja alasid, kes käivad aeg-ajalt. Kõige olulisem on see, et võimalus on kõigile antud. Võib öelda, et oma rolli on ta kuhjaga täitnud ja paremini, kui meie konkurendid ja naabrid on suutnud," rääkis EOK spordidirektor Martti Raju intervjuus ERR-ile.

Audentese võimalusi kasutasid näiteks ujujad ja vehklejad, mitmed kergejõustiklased eesotsas Magnus Kirdiga, Eesti kaks paremat naistennisisti Kontaveit ja Kanepi, maadleja Epp Mäe, purjelaudur Ingrid Puusta - kui mainida mõned nimed.

"Üldfüüsilist oleme teha saanud hästi, sest Audentes on olnud EOK poolt avatud. Tunne on selline nagu oleks oktoober või november, kui käime tavaliselt jõusaalis ja veetrenne ei tee," rääkis Ingrid Puusta. "Mõtlesin küll, et oleks võinud näiteks Hispaaniasse ära minna, aga seal ei tohi nad veepeal käia ega kodust lahkuda. Portugalis samamoodi. Meil on natuke leebem: võime merel käia, aga peame hoidma distantsi."

Märtsis veel Soomes Kuortanel harjutanud maadleja Epp Mäe on viimastel nädalatel treeninud samuti Audenteses koos soomlanna Petra Olliga. Otsus Soomest ära tulla on ennast õigustanud, ehkki seal oli maadlussaal alguses kauem lahti.

"Kuidagi ootamatult pandi meie saal kinni," rääkis Mäe. "Ootasime eriluba, et teatud hulk inimesi saaksid vahetustega maadlusmatil käia. Võib-olla mitte üldkasutatavaid jõusaale kasutada, aga oma ruume. Seda luba ootavad nad seal tänase päevani."

Mäe sõnul ei saa praeguses olukorras pikemaid plaane teha, ehkki piirangute leevenemine hõlbustaks asjade korraldamist. Tiitlivõistlusi õnneks sel aastal ei ole.

"See põdemine, kuidas ma saan trenni teha ja ettevalmistust ei saa teha täielikult näris kindlasti mingi hetke hinge. Sellevõrra on nüüd lihtsam, et OM lükati edasi. See sõnum on selge. Plaanid tuleb lihtsalt teistmoodi teha ja nii ongi," jätkas Mäe.

Puusta võistlusvarustus, mis pidanuks liikuma Austraaliast otse olümpiapaika Tokyosse, võtab nüüd suuna Eestisse. Mingisugune treeningvarustus on Puustal ka siin olemas.

"Oleme sellele juba mõelnud. Loodetavasti läheb paari nädalaga veel soojemaks, sest siis saab hakata veepeal käima viis korda nädalas. Leiame treenerile ka kaatri, millega ta saab veepeale tulla," kinnitas Puusta.

Raju kinnitusel on Audentese sulgemine ühelt poolt eriolukorra tingimuste leevendamisel loogiline otsus, teiselt poolt seab EOK eelarve võimalustele piirid - hasartmängumaksu väiksem laekumine on tekitamas miinust ja sportlastele toetuste maksmist on jätkatud täismahus.

"Kui nüüd asjad lähevad lahedamaks ja saab hakata ka teistes baasides järsku trenni tegema, siis kaotab see sellisel kujul siin esiteks mõtte ja teiseks võtab see ka EOK eelarvelt ära päris korraliku koorma, mis on täpselt sama allikas, kust sportlased oma toetusi saavad," ütles Raju.

Raju sõnul maksab päev Audenteses Eesti Olümpiakomiteele ühe C-kategooria sportlase ühe kuu toetuse ehk tuhat eurot.