Ka Pehka on siirdumas USA üliõpilasliigasse

Kui eile tuli avalikuks, et endise Eesti rahvuskoondise tagamängija Valmo Kriisa poeg Kerr Kriisa suundub sügiseks korvpallitarkust omandama USA-sse Arizona ülikooli, siis nüüdseks on NCAA kõrgeimasse divisjoni kuuluva tiimiga kokkuleppele jõudnud ka Rauno Pehka noorim poeg Ran Andre Pehka.

Eurobasketi andmetel on 18-aastane Ran Andre Pehka andnud nõusoleku sügisel liituda California ülikoolide süsteemi kuuluva California Ülikool Davisega (University of California, Davis), mis asub California osariigis, Sacramento külje all paiknevas Davise linnas, ning hakkab esindama nende korvpallimeeskonda UC Davis Aggies, kirjutab Korvpall24.ee.

UC Davis Aggies mängib Big West konverentsis, kus tänavu jäädi kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega üheksa meeskonna konkurentsis viiendaks. Pikalt teises divisjonis mänginud ja selle 1998. aastal ka võitnud Aggies kuulub alates 2003. aastast kõrgeimasse divisjoni ning on NCAA finaalturniirile jõudnud korra, 2017. aastal.

18-aastane Pehka kuulus tänavu Tallinna Kalev/TLÜ ridadesse, tuues Eesti-Läti liigas keskmiselt 24 minutiga 6,6 punkti, 3,1 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike mängus. 190 cm pikkune tagamängija on esindanud ka Eesti U-16 ja U-18 rahvusmeeskondi.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.ee.