Sukles: ükski sponsor pole öelnud, et nad hüppavad alt ära

Nelja aasta eest Urmas Sõõrumaa võiduga pukki hääletatud Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kogunes esmaspäeval esmakordselt virtuaalselt ja otsustas EOK presidendivalimised edasi lükata. 18 täitevkomitee liikmest osales virtuaalsel koosolekul 15 ja kõik nad hääletasid selle poolt, et 15. aprilliks planeeritud valimised tuleb edasi lükata.

"Täitevkomitee otsustas, et valimised toimuvad täiskogul, mis siis toimub neljandal nädalal peale eriolukorra lõppu esmaspäevasel päeval," sõnas EOK peasekretär Siim Sukles.

Edasilükkamise poolt hääletasid ka mõlemad presidendikandidaadid Urmas Sõõrumaa ja Tõnu Tõniste. Peamiseks argumendiks oli see, et 125 EOK liiget, kes salajase hääletusega lõpuks valiku teevad, soovivad sedelite langetamise eel oma silmaga näha ja kõrvaga kuulata kandidaatide tegevuskavasid ja neid küsitleda.

"Arutasime seda päris pikalt ja selge on see, et EOK presidendivalimisi ei saa teha üle jala. Kindlasti on spordirahval ootused kohtuda kandidaatidega, esitada küsimusi, kuulata vastuseid," rääkis Sukles. "Selleks oli selgelt arusaadav, et peame seda tegema füüsilise kohalolekuga ja meile tundus, et see neli nädalat peale eriolukorra lõppu on täpselt see aeg, kus võiksime EOK täiskogu kokku kutsuda."

Lisaks presidendile valitakse siis kohapeal veel kaks EOK asepresidenti 13 kandidaadi hulgast ja 14 täitevkomitee liiget 39 kandidaadi seast.

Esmaspäevasel videokoosolekul arutati ka EOK majandusseisu ja Sukles kinnitas, et sponsorid pole keerulisel ajal alt ära hüpanud. "Oleme ise sponsoritega kõigepealt ühendust võtnud, et pakkuda neile mõistlikku kompromissi, sest ikkagi kui sponsor sind toetab, teeb ta seda vabast tahtest ja oma rahaga," arutles Sukles. "Oleme osa sponsoritega kokku leppinud, et kui oli maksetähtaeg näiteks aprill või mai, siis lükkame selle sügisesse edasi. Oleme kõikide sponsoritega suhelnud ja mitte keegi neist ei ole öelnud, et nad hüppavad alt ära või ei toeta olümpialiikumist või olümpiakomiteed."

Kuni edasi lükatud valimisteni sai Sõõrumaa volituse jätkata presidendina EOK juhtimist.