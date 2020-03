EOK presidendivalimiste toimumise aeg otsustakse 6. aprillil

Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee otsustab 6. aprillil, kas 15. aprillile plaanitud EOK presidendivalimised toimuvad sel päeval või lükatakse need koroonaviiruse tõttu edasi.

31. jaanuaril otsustas EOK täitevkomitee, et täiskogu toimub 15. aprillil Tallinnas Hilton Park Hotelli konverentsikeskuses. Täiskogul peaks valitama EOK järgmine president, asepresidendid, täitevkomitee ja esindajate kogu liikmed ning kinnitatama ka 2019. aasta majandusaruanne.

Samas on valitsus keelanud enam kui 100 inimesega kogunemised. EOK liikmeid, kel on hääleõigus, on aga kokku 125.

EOK peasekretäri Siim Suklese sõnul otsustatakse see, kas valimised toimuvad 15. aprillil või mõnel muul kuupäeval, EOK 6. aprilli täitevkomiteel.

"Valimiste läbiviimiseks on kindel protseduur, mis on aasta tagasi kinnitatud. Praeguses olukorras tuleb seda hetkeolukorraga vastavausse viia," märkis Sukles.

Peasekretär lisas, et kui valimised toimuvad, siis tehakse see siiski füüsilise hääletamisega, aga koosoleku aja pikendamisena.

"Koosolek oleks avatud neli tundi, et ühel ja samal ajal ei oleks oma häält andmas suur hulk inimesi. Näiteks hääletamine tähestikujärjekorras 30-minutiliste intervallidega, kõikide päevakorrapunktide koos hääletamine jne," pakkus Sukles.

Olümpiakomitee presidendiks kandideerivad praegune president Urmas Sõõrumaa ja asepresident Tõnu Tõniste.