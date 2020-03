Manchester City keskväljamootor: oleks aus Liverpool meistriks kuulutada

"Minu arust oleks see aus [kui Liverpool kroonitaks meistriks]," rääkis Gündogan Saksamaa telekanalile ZDF. "Sportlasena tuleb olla aus," lisas 29-aastane poolkaitsja.

"[Hooaja tühistamises asjus] on erinevaid arvamusi. Meeskondadel, kel on olnud väga hea hooaeg, poleks tühistamine ilmselgelt kuigivõrd meelepärane. Teisest küljest sobiks see väljalangemistsoonis olevatele klubidele jällegi hästi."

Inglismaal on kõik jalgpallivõistlused vähemalt 30. aprillini edasi lükatud, kuid Liverpoolil on tiitlikaitsja City ees 25-punktiline edu ja Merseyside'i klubi lahutab esimesest meistritiitlist pärast 1990. aastat vaid kaks võitu.